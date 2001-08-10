В Южно-Сахалинске часть улицы Горнолыжной 18 марта закроют на два часа

В Южно-Сахалинске, в предстоящий понедельник с 18.00 до 20.00 будет закрыт проезд на участке ул. Горнолыжной от волейбольного центра «Сахалин» до ул. Шагалова (поворот на дачные участки).

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска, это связано с проведением в городе континентального Кубка Дальнего Востока (FEC), чемпионата России, Кубка России и первенства России по горнолыжному спорту, которые стартуют 18 марта.