Тихоокеанское
информационное агентство
15 Марта 2019
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Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности
12:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске часть улицы Горнолыжной 18 марта закроют на два часа

В Южно-Сахалинске часть улицы Горнолыжной 18 марта закроют на два часа

В Южно-Сахалинске, в предстоящий понедельник с 18.00 до 20.00 будет закрыт проезд на участке ул. Горнолыжной от волейбольного центра «Сахалин» до ул. Шагалова (поворот на дачные участки).

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска, это связано с проведением в городе континентального Кубка Дальнего Востока (FEC), чемпионата России, Кубка России и первенства России по горнолыжному спорту, которые стартуют 18 марта. 

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