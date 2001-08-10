Флешмоб "Вода, я люблю тебя" стартовал на Сахалине
Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб "Вода, я люблю тебя". Как рассказали ТИА "Острова" представители движения, его участники узнают, как внести вклад в сохранение чистоты водоемов, повысить качество питьевой воды, пользоваться лайфхаками для водосбережения и вовлечь других в практики бережного отношения к воде. В рамках флешмоба пройдут вебинары о сохранении Волги и Байкала и правилах выбора экологичной косметики и бытовой химии.
Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке, а также выполнить несколько несложных заданий:
- определить свой водный след;
- изучить и следовать правилам экономии воды в быту;
- пользоваться экологичной бытовой химией и косметикой;
- поделиться советами по сбережению воды в социальных сетях с хештегом #водаялюблютебя.
“К 2025 году ученые прогнозируют глобальный водный кризис и дефицит пресной воды для 4 млрд человек, то есть для половины населения Земли! Чтобы гарантировать сохранность и доступность важнейшего для жизни ресурса, необходимо научиться его беречь и ценить. Наша задача — поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут ежедневно беречь воду и заботиться о ее чистоте“, — отмечает директор движения ЭКА Елена Горохова.
Проект реализуется с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:30 24 Апреля Игорь Шувалов поддержал проект модернизации Корсаковского порта
10:30 24 Апреля Сахалинцев приглашают принять участие в тренинге по освобождению сивучей
15:00 26 Апреля Сахалин присоединился к всероссийской акции «Вахта памяти»
11:30 25 Апреля Для Смирныховской больницы закупают новейшее оборудование
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?