Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб "Вода, я люблю тебя". Как рассказали ТИА "Острова" представители движения, его участники узнают, как внести вклад в сохранение чистоты водоемов, повысить качество питьевой воды, пользоваться лайфхаками для водосбережения и вовлечь других в практики бережного отношения к воде. В рамках флешмоба пройдут вебинары о сохранении Волги и Байкала и правилах выбора экологичной косметики и бытовой химии.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке, а также выполнить несколько несложных заданий:

определить свой водный след;

изучить и следовать правилам экономии воды в быту;

пользоваться экологичной бытовой химией и косметикой;

поделиться советами по сбережению воды в социальных сетях с хештегом #водаялюблютебя.

“К 2025 году ученые прогнозируют глобальный водный кризис и дефицит пресной воды для 4 млрд человек, то есть для половины населения Земли! Чтобы гарантировать сохранность и доступность важнейшего для жизни ресурса, необходимо научиться его беречь и ценить. Наша задача — поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут ежедневно беречь воду и заботиться о ее чистоте“, — отмечает директор движения ЭКА Елена Горохова.

Проект реализуется с использованием гранта Президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.