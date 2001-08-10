Сахалинские актёры представят область на форуме «Таврида»

Сахалинские актеры Анна Дрозд и Никита Скавыш отправились на всероссийский форум «Таврида». Островитяне станут участниками смены «Год театра», которая соберет режиссеров, продюсеров, драматургов, актеров и писателей со всей страны, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное агентство по делам молодежи.

Сахалинцы хотят не только стать участниками мастер-классов, лекций, тренингов и других интерактивов образовательной площадки, но и представить свой проект. Его автор - студентка ГИТИСа Анна Дрозд. Девушка мечтает открыть театр, актерами которого станут люди, находящиеся в трудном жизненном положении: пациенты наркологических диспансеров и других подобных организаций. Однако, сначала девушка планирует создать одну постановку по мотивам книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».

- Я учусь в ГИТИСе на факультете режиссуры и мне хотелось бы поставить этот спектакль. Я живу на Сахалине и мне кажется, что это самое богатое произведение в плане культуры того времени. Я хочу взять молодежь и людей постарше в постановку, чтобы все сложные жизненные обстоятельства, которые свалились на них с неба или они сами их придумали, забылись. Мне хочется, чтобы это было театром для людей, которые посредством искусства могли выбрать другой путь в своей жизни, - поделилась Анна.

Над проектом будет работать большая команда. Один из ее участников - Никита Скавыш. Однако на этом молодой человек не останавливается. В планах сахалинца - создание собственного проекта.

- У меня есть два или три дня, чтобы написать проект на форуме. А вообще я еду туда зарядиться. Творческое вдохновение, мне кажется, приходит от моря, тех людей, с которыми мы там увидимся. Они все из той же среды, что и мы. Я туда еду, чтобы узнать зачем туда ездят люди, какие они цели ставят, показать, что могу я и проверить свои силы, - рассказал Никита.

Форум «Таврида» стартовал в мае этого года. Это образовательная площадка, которая уже несколько лет собирает молодых деятелей культуры и искусств.

- В рамках федерального проекта "Социальна активность" большое внимание уделяется созданию условий для поддержки творческой молодёжи и форум "Таврида" является частью этой работы. Со своей стороны мы обеспечиваем подготовку и участие ребят в Форуме, привлекаем к проведению мероприятий в регионе, - отметил и.о. руководителя агентства по делам молодежи Егор Умнов

Лекции и мастер-классы проходят в Крыму у берега моря. В этом году уже состоялось 6 смен, а впереди еще 8. Кроме этого, впервые состоится фестиваль «Таврида-АРТ», регистрация на который продолжается. Его участником может стать любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе «Молодежь России» и пройти отбор. С участниками, которые пройдут конкурсные испытания, свяжется региональная форумная кампания «ОстроVa - 2019».