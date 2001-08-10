Томари стал призером конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Томари стал призером всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Город занял 3 место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований». Всего на конкурс было отправлено 205 заявок из 62 регионов страны. Его итоги подвели в Правительстве РФ, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В качестве приза муниципалитет получит 1,56 миллиона рублей. Деньги будут направлены на поддержку инициатив жителей района.
- Такого высокого результата удалось добиться за счет активного взаимодействия с населением. Муниципальные власти придерживаются принципов, обозначенных губернатором региона Валерием Лимаренко: регулярное общение с людьми, индивидуальный подход, оперативность и человечность. Глава муниципалитета Александр Кобелев регулярно организует встречи с людьми. На них поднимаются и решаются проблемные вопросы, озвучиваются предложения, - отметила руководитель финансового управления муниципальной администрации Наталья Лялькина.
По многим направлениям работы с населением Томаринский район стал «пионером». Еще до появления региональной повестки о создании ТОСов, которую озвучили летом 2017 года, в селах Черемшанка и Парусное уже существовали территории самоуправления.
Кроме того, в 2016 году в Томаринском районе разработали муниципальную программу «Развитие инициативного бюджетирования на 2017-2020 годы». Благодаря ей члены ТОСов начали принимать непосредственное участие в использовании бюджетных средств для воплощения своих идей в жизнь. А к концу 2017 года в районе были организованы 7 ТОСов, охватывающих практически всех жителей городского округа. Это лучший показатель на Дальнем Востоке.
Также в муниципалитете регулярно проводятся опросы населения. Они позволяют узнать, какие именно сферы больше всего волнуют жителей, анализировать их и на основе собранных данных проводить дальнейшую работу. Так, в 2018 году люди признали наиболее значимыми проекты по ремонту дорог (29,6%), благоустройству мест общего пользования (28, 4%), установке детских и спортивных площадок (27,9%). На реализацию этих инициатив муниципалитет выделил 49 миллионов рублей.
В 2018 году с появлением в Сахалинской области проекта «Молодежный бюджет» к инициативному бюджетированию активно подключились старшеклассники. Проекты ребят уже реализованы. В Красногорской школе обустроили пришкольную территорию для проведения мероприятий. В Ильинске возвели велотрек, в Пензенском — оборудовали футбольного поля, а в Томари — площадку для занятий воркаутом.
Особое внимание в муниципалитете уделяется работе с обращениями граждан. Жители района оставляют их через специалистов, посредством электронной почты, интернет приемной, социальных сетей и мессенджеров.
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