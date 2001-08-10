"Кванториум" откроют на базе южно-сахалинской детской железной дороги
В Южно-Сахалинске на базе детской железной дороги откроется «Кванториум». Детский технопарк планируется запустить уже в первую декаду декабря. Проект реализуется в рамках соглашения между правительством Сахалинской области и ОАО РЖД о развитии дополнительного образования в регионе, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ПСО.
Сейчас на месте старых классов ведется ремонт. Рабочие демонтируют существующие перегородки, на этой неделе начнется монтаж полов, электрики и потолочного покрытия. Затем установят стеклянные перегородки и оформят помещения по брендбуку «Кванториума».
По словам Павла Юдаева, руководителя Дальневосточной детской железной дороги в Южно-Сахалинске, преимущество новой площадки - в методике преподавания. Дети, знакомясь с проблематикой железнодорожного транспорта, в основе учебного процесса будут разрабатывать реальные проекты для решения конкретных задач, которые связаны со структурными подразделениями региона. Сделать это позволят новые направления обучения - IT, геоквантум, промдизайнквантум/VR и хайтек.
- Для учебного процесса в рамках проекта за счет бюджетных средств области приобретены современные ЧПУ-станки, лазерные резаки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, программное обеспечение, оргтехника и современные мощные компьютеры. Они нужны для изучения языков программирования, - отметил Павел Юдаев.
Занятия будут проходить 2 раза в неделю: первый день посвятят тематике железнодорожного транспорта, в которую входят общий курс и правила безопасности, во второй юные железнодорожники займутся проектной деятельностью. Учеба, как и прежде, ориентирована на детей и подростков от 11 до 16 лет.
Получить подробную информацию и записаться на бесплатное обучение можно лично, посетив станцию "Комсомольская" в городском парке Гагарина, либо по телефону 72-46-54.
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