Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2019
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17:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам предлагают выбрать время празднования Нового года

Традиционно празднование Нового года проходило в Южно-Сахалинске на площади Ленина с 01.00 до 03.00 1 января и завершался праздничным салютом. Но для комфорта маленьких горожан и гостей города администрация предлагает выбрать: перенести время развлекательной программы на несколько часов раньше - с 20.00 до 22.00 31 декабря - либо оставить прежнее время.

Кроме того, в этом году гулянья впервые пройдут в парке культуры и отдыха им. Гагарина на стадионе «Космос». Смена географии праздника связана с положительным откликом людей на перенос центра торжеств Дня города и других событий в парк. К тому же преимуществами по сравнению с площадью Ленина являются большее количество досуговых площадок, парковочных мест, а также отсутствие ограничений остановки транспортных средств и перекрытия движения в центре города.

Свой выбор можно сделать с помощью опроса, размещенного на официальном сайте Южно-Сахалинска. Информационным партнером голосования также выступает ИА Sakh.com. Голосование стартует 1 ноября, завершится 10 ноября. При подсчете голосов итоги опросов на двух указанных ресурсах будут суммированы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

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