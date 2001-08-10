Южносахалинцам предлагают выбрать время празднования Нового года

Традиционно празднование Нового года проходило в Южно-Сахалинске на площади Ленина с 01.00 до 03.00 1 января и завершался праздничным салютом. Но для комфорта маленьких горожан и гостей города администрация предлагает выбрать: перенести время развлекательной программы на несколько часов раньше - с 20.00 до 22.00 31 декабря - либо оставить прежнее время.

Кроме того, в этом году гулянья впервые пройдут в парке культуры и отдыха им. Гагарина на стадионе «Космос». Смена географии праздника связана с положительным откликом людей на перенос центра торжеств Дня города и других событий в парк. К тому же преимуществами по сравнению с площадью Ленина являются большее количество досуговых площадок, парковочных мест, а также отсутствие ограничений остановки транспортных средств и перекрытия движения в центре города.

Свой выбор можно сделать с помощью опроса, размещенного на официальном сайте Южно-Сахалинска. Информационным партнером голосования также выступает ИА Sakh.com. Голосование стартует 1 ноября, завершится 10 ноября. При подсчете голосов итоги опросов на двух указанных ресурсах будут суммированы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.