Александр Кобелев занял должность мэра Томари

В Томари состоялась торжественная церемония вступления Александра Кобелева в должность мэра города. В церемонии приняли участие депутаты районного собрания, должностные лица администрации муниципалитета, руководители отделов управления территориями, правоохранительных органов, предприятий и учреждений, почётные граждане муниципального образования, представители правительства Сахалинской области, партий, общественных организаций и средств массовой информации.В торжественной церемонии вступления Александра Кобелева в должность главы муниципального образования приняли участие представители районной общественности и правительства Сахалинской области.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города, председатель собрания Томари Валентина Новикова зачитала собравшимся решение районного собрания от 5 декабря 2017 года №5/29 об избрании главой муниципалитета Александра Кобелева, получившего наибольшее число голосов депутатов, главой муниципального образования – мэром Томаринского городского округа.

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 устава муниципального образования днём вступления мэра Томаринского городского округа в должность считается день публичного принесения им присяги. В связи с этим Александр Кобелев произнёс установленные уставом слова присяги, пообещав справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные ему полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагать все свои силы и способности на благо жителей Томаринского городского округа.

В продолжение церемонии заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области И Сен Чер зачитал присутствующим приветственный адрес губернатора Сахалинской Области Олега Кожемяко: «Уважаемый Александр Владимирович, искренне поздравляю с избранием на должность главы муниципального образования «Томаринский городской округ». Со стороны местного депутатского корпуса, который в своём лице представляет интересы всех жителей района, вам оказано высокое доверие. И очень важно оправдать его. На этом ответственном посту вам предстоит продолжить решать непростые задачи по развитию экономики муниципального образования, активизации малого и среднего предпринимательства, повышению качества услуг в социальной сфере, благоустройству населённых пунктов. Рассчитываю, что благодаря опыту, профессионализму и ответственному отношению к делу, вы успешно с этим справитесь. Желаю вам крепкого здоровья, удачи и достижения намеченных целей».

- Это высокие честь, доверие и ответственность. Потому что каждый из депутатов, который принимал решение голосовать или не голосовать за кандидатуру Александра Владимировича – это человек, который был избран населением вашего муниципального образования, - добавил заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области И Сен Чер. - Хочется обратить внимание, что за последние годы район действительно меняется. Самое, наверно, главное, что вы ищете новые формы и подходы к тому, чтобы сделать жизнь в своём муниципальном образовании лучше и комфортнее. Поэтому хочется поблагодарить от имени правительства Сахалинской области всё население муниципального образования, депутатский корпус, руководителей предприятий, учреждений за те усилия, которые вы ежедневно прилагаете во благо своего района.

Также Александра Кобелева со вступлением в должность поздравили председатель собрания Томаринского городского округа Валентина Новикова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Валентина Баранская, настоятель Крестовоздвиженского храма города Томари иерей Алексий Светличенко, руководитель районного отдела образования Татьяна Дё.

В ответной речи Александр Кобелев поблагодарил депутатов за оказанное доверие и пообещал приложить все свои усилия и старания, чтобы его оправдать.

Александр Кобелев был избран на должность главы муниципального образования «Томаринский городской округ» – мэра Томаринского городского округа на сессии районного собрания 5 декабря 2017 года. За его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство присутствовавших на заседании депутатов. Кандидатура Александра Кобелева была вынесена на голосование конкурсной комиссией, осуществлявшей приём заявок и предварительный отбор кандидатов в конце ноября текущего года. В состав комиссии входили выбранные депутатами представители общественности района и представители правительства Сахалинской области.