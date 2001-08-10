На Сахалине назвали дату новых выборов губернатора
Выборы губернатора Сахалинской области состоятся в сентябре 2019 года. Об сегодня сообщил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов на пресс-конференции, прошедшей в рамках второй очной сессии медиашколы «Дальневосточный репортер».
По словам Григория Куранова, последние события показали, что Дальний Восток – передовой регион не только по социально-экономическим показателям, но и в политическом отношении. В четырех регионах к власти пришли новые руководители.
Президент России назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Владимир Путин также примет решение, кто станет временно исполняющим обязанности губернатора островного региона.
– Это произойдет на этой неделе или в начале следующей. Выборы состоятся через год, в единый день голосования – второе воскресенье сентября. У нового руководителя будет почти год, чтобы доказать, что он тот человек, который сможет эффективно работать на благо островной области, - рассказал заместитель полпреда.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отметил положительные изменения, которые произошли в Сахалинской области за последние три года.
– Я сам родился в Южно-Сахалинске, окончил здесь девять классов. Я приезжал на остров в 2015 году. Вечером пошел погулять по городу. Каким я помнил его в школьные годы, таким он и остался. А сегодня я не узнал его, – рассказал Александр Козлов. – Позитивные изменения коснулись всех сфер жизни в островном регионе. Принесли плоды инициативы в области сельского хозяйства, строительства арендного жилья. Все это нашло отражение в росте рождаемости в регионе.
Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина обозначила векторы дальнейшего развития островного региона. В частности, стоят задачи ликвидировать вторую смену во всех школах, улучшить качество дорог и инженерную инфраструктуру объектов ЖКХ.
Дальневосточные журналисты задали десятки вопросов, касающихся социально-экономического развития федерального округа. Участников второй сессии медиашколы, в частности, интересовало строительство моста, связывающего Сахалин с материком, транспортная доступность регионов Дальнего Востока, новые паромы для переправы Ванино-Холмск.
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