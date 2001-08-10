В Сахалинской области заработная плата работникам бюджетной сферы вырастет на 20%

Временно исполняющий обязанности Губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко и депутатская фракция «Единой России» обсудили предложения, поступившие в ходе публичных слушаний проекта регионального бюджета. Практически все предложения и наказы взяты в совместную работу профильных министерств областного правительства и депутатской фракции «Единой России». Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии.

Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер островного парламента Андрей Хапочкин, в последние недели 2018 года депутаты Сахалинской областной Думы от партии "Единой России" заканчивают совместно с Правительством Сахалинской области работу над бюджетом на следующий год и на плановый период 2020 и 2021 годы.

По словам Хапочкина, принципиально, что принимаемый бюджет получается социальным, удается сохранить все предусмотренные ранее льготы и меры поддержки.

- Отмечу, что на публичных слушаниях по бюджету, которые состоялись на прошлой неделе, мы получили множество высказанных проблем и наказов жителей, которые все без исключения будут внимательным образом изучены и учтены при формировании планов на 2019-2021 годы, - сказал спикер островного парламента.

Валерий Лимаренко отметил, что особое внимание должно быть уделено эффективности использования бюджетных средств.

- Важно, чтобы улучшение жизни в самое короткое время почувствовали все сахалинцы и курильчане, - подчеркнул глава островного региона.

Для этого одной из мер по улучшению благосостояния населения и мерой по созданию привлекательности Сахалинской области для специалистов бюджетной сферы станет запланированное по инициативе «Единой России» и поддержке регионального правительства в 2019 году повышение заработной платы на 20% всем бюджетникам региона - учителям, врачам, медицинским работникам, тренерам, специалистам в сфере культуры, в том числе работникам государственных органов.

Как было отмечено на фракции, бюджет Сахалинской области является абсолютно социально-ориентированным. Только в 2019 году расходы на социальную сферу составят 50 процентов от общих значений регионального бюджета. В сфере образования в период 2019-2021 года планируется строительство и реконструкция 26 школ, в том числе четырех школ-детских садов. Новые детские сады будут построены селах Соловьевка, Раздольное, Ильинское, Новое, пять новых дошкольных учреждений откроют двери для малышей островной столицы – города Южно-Сахалинск. На Курильских островах детские сады будут построены в селах Китовое, Крабозаводское и пгт. Южно-Курильск.

В сфере здравоохранения расходы областного бюджета увеличены на 6,1 миллиарда рублей. В течение трех лет региональная медицина получит новую станцию скорой медицинской помощи, дополнительные современные корпуса получат городские больницы в Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске и Холмске, запланированы строительство новых поликлиник, сельских амбулаторий фельдшерско-акушерских пунктов, будет построена новая детская областная больница.

Также усилены региональные государственные программы в области культу и спорта, сохранены все меры социальной защиты сахалинцев и курильчан.

В сфере социальной политики на социальное обеспечение всех категорий граждан в 2019 году запланировано 17,6 миллиардов рублей, планируется строительство 8 новых объектов: «Дом ветеранов» появится в Южно-Сахалинске, дома-интернаты будут построены в Шахтерске и Ногликах, пансионат для ветеранов в Корсакове, центр социальной адаптации в Смирных, детский оздоровительный комплекс в Холмске, детский оздоровительный лагерь в Долинском районе. Предлагаются новые меры социальной поддержки старшего поколения, семьи и детей, расширяется список льгот и категорий граждан в государственных программах жилищного строительства, внедряются новые механизмы льготного ипотечного кредитования.

Более пятидесяти объектов будут построены и реконструированы в сфере физической культуры и спорта. На эти цели будут направлены более 4 миллиардов рублей.