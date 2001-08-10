«Единая Россия» настаивает на проверке обоснованности роста цен на ОСАГО
В ходе мониторинга стоимости полисов ОСАГО эксперты партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Безопасные дороги» выявили повышение цен на страхование в большинстве регионов страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в партии. По итогам мониторинга представители партийного проекта обратились в Центробанк с требованием проверить обоснованность роста цен. Об этом заявил координатор партийного проекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
«Когда вводился тарифный коридор, Центробанк, эксперты и ассоциации страховщиков уверяли, что не произойдет существенного роста стоимости полиса ОСАГО, даже было заверение о том, что для многих водителей цена снизится. Однако итоги нашего мониторинга показали обратное. Мы проверили стоимость полисов для водителей, автомобили которых имеют самую распространенную мощность – 100-120 л.с. Мониторинг проводился в 67 регионах. Цена на полис ОСАГО в той или иной степени возросла от 2 до 13 процентов в зависимости от стажа водителей и безаварийной езды», – рассказал координатор партпроекта.
Также он подчеркнул, что в отдельных регионах картина получается еще хуже. Максимальный рост цен для молодых водителей был зафиксирован в Ивановской области, где он составил 112%. «У нас возникает вопрос: о каком понижении цен шла речь в январе? Эту ситуацию нельзя оставлять без внимания. Все полученные в ходе мониторинга данные мы передали в Центробанк. Необходимо провести проверку и выяснить, чем обоснован такой рост цен», – сказал Афонский, добавив, что партпроект будет добиваться того, чтобы цены на полисы ОСАГО стали доступнее и соответствовали их реальной стоимости, а не полету фантазии страховщиков.
Парламентарий уточнил, что в рамках проверки были проанализированы тарифы на автострахование в компаниях-лидерах рынка ОСАГО в 67 регионах страны. Мониторинг цен проводился для трех категорий водителей легковых автомобилей с мощностью в 100-120 л.с. и в соответствии с возрастом и стажем водителя. В I категорию вошли начинающие водители в возрасте 22-24 лет, без стажа вождения автомобиля, впервые страхующие на период 12 месяцев транспортное средство, до управления которым допущено одно лицо; во II категории – водители 35-39 лет и стажем вождения от 14 лет, страхующие на 12 месяцев автомобиль, к управлению которым допущено одно лицо, которое в год было участником не более чем четырех ДТП; в III категорию – водители старше 50 лет, со стажем вождения от 14 лет, страхующие на 12 месяцев автомобиль, к управлению которым допущено
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