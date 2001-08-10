Житель Анивского района «сядет» на 10 суток за равнодушие к ребенку

Анивчанин, длительное время уклоняющийся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечен к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

Мужчина, обязанный выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, умышленно не исполнял возложенные на него судом обязательства.

Отец ребенка официально нигде не работает, доходы скрывает и всячески избегает общения с судебными приставами. Застать неплательщика дома представителю закона никак не удавалось, в связи с чем он был объявлен в розыск.

В ходе осуществления розыскных мероприятий место фактического пребывания анивчанина удалось установить, после чего он был доставлен в отдел судебных приставов. В результате, за неуплату алиментов без уважительных причин свыше 2 месяцев в отношении сахалинца составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал должника виновным и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 300 тысяч рублей, и если гражданин не одумается, ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан добровольно и своевременно оплачивать алименты во избежание применения к ним крайних мер, в том числе привлечения к административной и уголовной ответственности.