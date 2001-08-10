Житель Томари хранил у себя коноплю

8 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступила информация о том, что 53-летний житель райцентра хранит у себя запрещенные к обороту средства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

При осмотре хозпостройки, принадлежащей указанному гражданину, полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, а также части растения предположительно рода «конопля».

Сам гражданин пояснил, что ранее вырастил коноплю, чтобы изготовить наркотические вещества для личного употребления.

Обнаруженное изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.