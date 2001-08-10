Жительница Анивы стала фигуранткой уголовного дела за заведомо ложный донос о краже
Следственным отделом МВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы райцентра, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Следствием установлено, что гражданка, испытывая финансовые трудности, решила обратиться в полицию с заявлением о том, что у нее был похищен кошелек с деньгами в сумме 15 тысяч рублей. При подаче заявления, гражданка была письменно предупреждена об ответственности за дачу ложных показаний, но это ее не остановило. Через несколько дней обвиняемая раскаялась в содеянном и призналась правоохранительным органам, что намеренно сообщила о преступлении, которого на самом деле не было. Дальнейшие проверочные мероприятия, проведенные сотрудниками полиции, подтвердили, что в отношении гражданки действительно не было совершено никаких противоправных деяний.
В результате обвиняемая сама стала фигуранткой уголовного дела, поскольку ее действия являются уголовно-преследуемым деянием, предусмотренным статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации – заведомо ложный донос о совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
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