В районной больнице Курильска прокуратура выявила нарушения

Прокуратура Курильского района провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении в районной больнице Курилска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.



Установлены многочисленные нарушения законодательства об охране здоровья граждан и о защите прав инвалидов: детский кабинет ГБУЗ «Курильская ЦРБ» обеспечен не в полном объеме необходимым медицинским оборудованием, на станции скорой помощи нет некоторых необходимых лекарств, перед входом в здание больницы и рядом с дверьми во внутренних помещениях отсутствуют тактильные таблички для людей с нарушением зрения, не соблюдены установленные требования при организации питания пациентов.



Об устранении нарушений законодательства в адрес и.о. главного врача ГБУЗ «Курильская ЦРБ» внесено представление.



В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Это «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», «уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур» и «осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)».

После проверки в медицинском учреждении организовали четырехразовое питание пациентов, заключили договор на поставку в больницу тактильных табличек для людей с нарушением зрения. Юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 и ст.9.13 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф - для должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; для юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.



Рассмотрение мер реагирования и фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры.