Сотрудниками полиции Томари задержаны двое подозреваемых в краже с взломом

12 апреля в отдел МВД России по Томаринскому городскому округу поступило сообщение о том, что ночью неизвестные обокрали местный продуктовый магазин.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, выехав на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили, что злоумышленники разбили окно, через которые похитили товар на сумму свыше тысяч рублей. Также, по оставленным следам на месте происшествия, было видно, что похищенное выносили двое человек.

В течение суток сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленников и задержали их. Подозреваемыми оказались двое местных жителей 1996 и 1992 года рождения.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что за одну ночь злоумышленники дважды наведывались в магазин. Сначала разбив окно, они наспех похитили первую часть товара и, опасаясь, что сработает сигнализация, убежали. Спустя несколько часов подозреваемые вернулись обратно, и убедившись, что на место происшествия еще никто не приезжал, а взлом не обнаружен, похитили вторую часть товара.

Похищенным злоумышленники успели распорядиться по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б,а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, группой лиц по предварительному сговору. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.