Скелет мужчины обнаружили при ремонте дороги в Томари

Накануне днем, 31 июля, в Холмский межрайонный следственный отдел (с местом дислокации в Томари) поступило сообщение о том, что во время проведения ремонтных работ на участке дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск обнаружен скелет человека.

В ходе осмотра места происшествия личность, а также причину смерти мужчины установить не удалось. В связи с чем, для её установления, труп направлен в морг.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе следственного управления.