Сахалинцы поборолись за звание «сильнейшего» в настольном теннисе
Областной чемпионат по настольному теннису прошёл в Южно-Сахалинске. В ловкости и мастерстве владения ракеткой состязались спортсмены из восьми районов островного региона - Корсакова, Долинска, Томари, Невельска, Холмска, Анивы, Южно-Сахалинска и Охи. Всего за звание сильнейшего в одном из самых энергозатратных игровых видов спорта боролись около 70 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В соревновательном марафоне сошлись как мужчины, так и женщины. Возраст участников не ограничен – самому младшему было 11 лет, а старшему - 66.
Галине Суворовой из Томари 57 лет. С настольным теннисом женщина познакомилась четыре года назад. До этого занималась лыжными гонками, но из-за травмы ноги ей пришлось сменить спортивное направление. Недолго думая, Галина выбрала пинг-понг и вот уже второй год участвует в областных чемпионатах.
- Это очень разносторонний вид спорта. Помимо рук и ног, здесь нужно работать и головой – выстраивать тактику и многое другое. К тому же он совершенно не травмоопасен, что очень важно для пожилых людей, - поделилась Суворова.
Для одиннадцатилетней южносахалинки Вероники Косвинцевой это не первые испытания. Девочка несколько раз выступала на региональных и дальневосточных соревнованиях. Вероника призналась, что решила связать свою жизнь с настольным теннисом благодаря маме.
- Я захотела пойти по её стопам, к тому же мне всегда нравилось наблюдать, как играют другие. В один прекрасный момент решила сама попробовать, в итоге занимаюсь уже четыре года, - рассказала Вероника.
В первый день турнира спортсмены сражались в командном зачёте. Медали разыграли семь мужских и пять женских команд. Лидерами среди сильной половины стали долинцы, второе место отошло Южно-Сахалинску. Третью строчку заняла команда из Томари, а четвёртую присудили Холмску.
Среди женщин золото взяли спортсменки из Холмска, серебро досталось областному центру, а бронза - Долинску. На четвёртом месте идёт Оха, замыкает соревновательную гонку Томари.
В личном зачете у мужчин победу одержал Иван Леонов из Долинска. Вторым стал южносахалинец Алексей Геращенко. Третье место разделили сразу два спортсмена - Дмитрий Тен из Долинска и Владимир Богачев из Южно-Сахалинска.
У женщин первой была Татьяна Ткач из островной столицы, серебро у Юлии Хван из Холмска, третье место, как и у мужчин, поделили Ирина Прийменко из Охи и Ульяна Черепанова из Долинска.
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