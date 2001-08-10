Женская команда по волейболу выступила на чемпионате в Краснодаре

Завершился первый тур предварительного этапа чемпионата женской молодежной волейбольной лиги. Десять команд, разделенные на две подгруппы, состязались в Казани и Краснодаре. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК Сахалин.

«Сахалин» волею жребия играл в Краснодаре, где его соперниками были местное «Динамо», «Подмосковье» (Одинцово), «Енисей» (Красноярск) и «Протон» (Саратовская область). Островитянки начали тур с победы над «Подмосковьем», являющимся бронзовым призером чемпионата молодежной лиги 2017 года и серебряным призером Кубка молодежной лиги сезона 2017-2018. Проиграв две первые партии, «Сахалин» сумел не только перевести игру на тай-брейк, но и взять верх в решающей партии.

Затем «Сахалин» проиграл «Енисею» (0:3) и победил «Динамо» (3:1). В заключительной игре тура сахалинская команда уверенно переиграла «Протон» в трех партиях (25:17, 25:21, 25:14).

Таким образом, после четырех игр в активе «Сахалина» 8 очков. Он одержал три победы (одна на тай-брейке) и потерпел одно поражение. Отметим, что за весь чемпионат 2016-2017 года островные волейболистки выиграли всего лишь два матча. Сейчас этот показатель превышен уже после первого тура.

На сегодняшний день наша команда занимает четвертое место. Выше нее «Динамо-Академия-УОР» из Казани (11 очков), «Уралочка-НТМК» из Свердловской области (9) и «Динамо» из Краснодара (8).

Второй тур чемпионата «Сахалин» пройдет в Южно-Сахалинске с 20 по 23 декабря. Сахалинской команде предстоит сыграть по два матча с «Динамо» (Москва) и «Ленинградкой» (Санкт-Петербург), которые занимают места в нижней части турнирной таблицы. «Динамо» - на восьмом месте (одна победа), «Ленинградка» - на девятом (ноль).

Напомним, что за островную команду заявлены Влада Потапова, Лолита Саяпина, Анастасия Туковская, Арина Деменкова, Армине Галстян, Анна Левшина, Кристина Капкаун, Вероника Че, Ульяна Смирнова, Арина Ким, Ким Ден Ми и Светлана Удина.