В Томари откроется лыжный сезон

Уже в эти выходные самые нетерпеливые лыжники, горнолыжники и сноубордисты выйдут на первый снег в Томари. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Исходя из опыта прошлого года мы видим, что наш комплекс очень популярен не только среди местного населения, но и среди приезжающих спортсменов. Уже в эти выходные к нам на учебно-тренировочные сборы приезжают воспитанники областной школы по горнолыжному спорту и сноуборду, которые испытывают потребность в тренировках на снежном покрове. Так как «Горный воздух» еще не имеет достаточного снега, они могут проводить полноценные тренировки у нас, - отметил директор ДЮСШ Томари Юрий Капранов.

К новому сезону томаринцы подошли ответственно: все 6 пушек установленные на сопках работают в полную мощь. Канатно-буксировочная трасса также прошла профилактику, и теперь готова принимать спортсменов и любителей зимних видов спорта. Пропускная способность трассы составляет 550 человек в час.

- Мы учли опыт прошлого года, изучили технику снегообразования, и в этом году работаем более активно. За неделю мы оснежили два склона, когда в прошлом году у нас на это ушло в два раза больше времени, - добавил директор.

Еще одним новшеством для недавно открытого центра зимних видов спорта станет уютное кафе на слиянии трех склонов: северного, северо-восточного и восточного. Теперь здесь можно будет выпить горячий чай и опробовать кулинарные изыски местных поваров. Также перед предстоящим сезоном в прокате ДЮСШ увеличено количество инвентаря.

-В прошлом году мы испытывали потребность в больших размерах, маленьких (до 40 размера) было достаточно. В этом году мы закупили 20 пар инвентаря именно больших размеров, от 40 и выше, - добавили в школе.

Любителей и профессионалов зимних видов спорта рады видеть на комплексе ежедневно с 10 до 20 часов. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (42446) 26-8-06.