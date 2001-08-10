В Томари откроется лыжный сезон
Уже в эти выходные самые нетерпеливые лыжники, горнолыжники и сноубордисты выйдут на первый снег в Томари. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
- Исходя из опыта прошлого года мы видим, что наш комплекс очень популярен не только среди местного населения, но и среди приезжающих спортсменов. Уже в эти выходные к нам на учебно-тренировочные сборы приезжают воспитанники областной школы по горнолыжному спорту и сноуборду, которые испытывают потребность в тренировках на снежном покрове. Так как «Горный воздух» еще не имеет достаточного снега, они могут проводить полноценные тренировки у нас, - отметил директор ДЮСШ Томари Юрий Капранов.
К новому сезону томаринцы подошли ответственно: все 6 пушек установленные на сопках работают в полную мощь. Канатно-буксировочная трасса также прошла профилактику, и теперь готова принимать спортсменов и любителей зимних видов спорта. Пропускная способность трассы составляет 550 человек в час.
- Мы учли опыт прошлого года, изучили технику снегообразования, и в этом году работаем более активно. За неделю мы оснежили два склона, когда в прошлом году у нас на это ушло в два раза больше времени, - добавил директор.
Еще одним новшеством для недавно открытого центра зимних видов спорта станет уютное кафе на слиянии трех склонов: северного, северо-восточного и восточного. Теперь здесь можно будет выпить горячий чай и опробовать кулинарные изыски местных поваров. Также перед предстоящим сезоном в прокате ДЮСШ увеличено количество инвентаря.
-В прошлом году мы испытывали потребность в больших размерах, маленьких (до 40 размера) было достаточно. В этом году мы закупили 20 пар инвентаря именно больших размеров, от 40 и выше, - добавили в школе.
Любителей и профессионалов зимних видов спорта рады видеть на комплексе ежедневно с 10 до 20 часов. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (42446) 26-8-06.
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