В Южно-Сахалинске стартовал областной чемпионат по плаванию
Торжественное открытие регионального чемпионата по плаванию прошло в Южно-Сахалинске 29 ноября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В этом году за кубки и медали поборются более 170 островных спортсменов из Холмска, Корсакова, Охи и областного центра. Участникам 2002 года рождения и старше предстоит помериться силами в заплывах на дистанциях от 50 до 1500 метров. Спортсмены продемонстрируют мастерство в вольном стиле, плавании на спине, брассе и баттерфляй, а также комплексном плавании.
Решением судейской коллегии и медперсонала к чемпионату также допустили ребят помладше. По словам главного судьи соревнований и председателя областной федерации плавания Владимира Винокуренкова, для юных пловцов это будет хорошим опытом и перспективой на будущее.
Открывал мероприятие специалист департамента физической культуры и спорта регионального министерства спорта и молодёжной политики Алексей Боженко. Он пожелал участникам успехов и быстрой воды, а также поблагодарил федерацию плавания за хорошую подготовку спортсменов, показывающих достойные результаты за пределами области и Дальнего Востока.
В этот день юным сахалинцам, выполнившим норматив кандидата в мастера спорта на чемпионате и первенстве ДФО в Хабаровске, вручили знаки КМС. Званий удостоились София Тутасова, Денис Ганюшин, Ким Ю Ми, Дарья Коровина, Даниил Кучер, Данил Мелихов, Дмитрий Крюковский и Илья Кучинский. Также знаки отличия присвоили перворазрядникам Александру Архипову, Павлу Давыдову, Евгении Куликовой, Денису Михееву и Максиму Усу.
Тринадцатилетняя южносахалинка София Тутасова в этом месяце участвовала во всероссийском чемпионате по плаванию в Казани. На дистанции 50 метров на спине юной островитянке почти удалось выполнить норматив мастера спорта.
- Чуть-чуть не дотянула до мастера, но сильно не расстраиваюсь. Я молодая и у меня всё впереди. Поэтому можно не волноваться, - сказала пловчиха. – Сегодняшний заплыв был не плохим, посмотрим, что будет дальше. Моя цель – выполнить норматив МС и двигаться дальше. В будущем хочу связать жизнь со спортом и поехать на Олимпиаду.
Областные соревнования будут длиться три дня. Победителей и призёров наградят 1 декабря - в финальный день чемпионата.
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