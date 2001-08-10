Больше 15 лыжных трасс открыли в Сахалинской области

Календарная и климатическая зима уже царствует по всей территории Сахалинской области. Жители тринадцати районов уже сейчас имеют возможность выйти на лыжные прогулки по подготовленным трассам, а также взять спортивное оборудование на прокат. Не за горами - первые старты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Южно-Сахалинск еще не утопает в снежных объятиях, но уже может похвастаться 5,5-километровым кругом на улице Венской. Плотная пятисантиметровая подушка позволяет использовать хороший инвентарь. Трасса еще готовится снегоходами, но со следующими циклонами выйдет тяжелая техника. Освещение на лыжной трассе работает до 22 часов вечера каждый день.

В субботу, 9 декабря начнет работать лыжный прокат. Любой желающий по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, может получить лыжи, ботинки и палки. Прокат работает каждый день с 9 до 18 часов, кроме понедельника. Стоимость проката составляет 250 рублей в час для взрослых и 100 рублей в час для детей и пенсионеров. Также в субботу и воскресенье инвентарь можно получить в аренду бесплатно с 9 до 12 часов.

Анивский район готовит трассу в Троицком, где ждут любителей лыжных гонок на круге общей протяженностью 9 километров. Снежные условия пока не позволяют использовать гоночный инвентарь. Бесплатный прокат лыж для всех желающим начнет работать с 16 декабря: в выходные с 10 до 17, а в среду, четверг и пятницу с 11 до 16 часов.

Также 16 декабря здесь пройдут первые районные соревнования. А через месяц, 7 января в Троицком закроется «Декада спорта» - для любителей и начинающих состоится »Рождественская тридцатка» на 10 и 30 километров. Начало в 11 часов.

В Охе лыжный сезон открыл губернатор Олег Кожемяко еще месяц назад. Сейчас в городском парке готовы три километра трасс. В конце ноября прошли первые контрольные забеги, а 15-16 декабря начнется гоночный сезон официальными стартами. 23 декабря пройдет традиционная новогодняя гонка. Также в Охе работает прокат лыж, стоимость которого составляет от 50 до 100 рублей.

Холмский район может похвастаться тремя лыжными базами - в самом Холмске на улице Шевченко, где готово 3 километра полотна и функционирует бесплатный прокат инвентаря. Также в Чехове можно покататься по двухкилометровому кругу. Но больше всего снега в Чапланово - любители лыж из других районов уже три недели приезжают сюда в поисках лучших условий на юге острова. Здесь готовят 2,5-километровый круг.

Пока что проблемы со снегом испытывают южные район Сахалина и Курилы. В Невельске, Горнозаводске, Корсакове, Соловьевке, Южно-Курильске, Северо-Курильске и Курильске всё готово для прокладки лыжных трасс, и как только ляжет достаточный слой снега начнет функционировать прокат лыж.

Долинск, Ноглики и Макаров имеюсь в своем распоряжении самые протяжённые трассы от 7,5 до 10 километров. В Ногликах трассу готовит ратрак, работает бесплатный прокат. Здесь, как и в Макарове уже прошли первые старты, а следующие будут в эти выходные. В Долинске прокат откроется 16 декабря и в утренние часы будет бесплатным, а первые старты пройдут 17 числа.

Короткие круги в 3-4 километра открыты в Поронайске, селе Восток, Александровск-Сахалинском, Углегорске, Тымовске. Здесь же функционируют бесплатные прокаты лыж. В Смирных и Томари такие же круги, но прокат платный - стоит символические 50-100 рублей. В тымовском селе Ясное проката нет.

В Углегорске, Поронайске и Александровск-Сахалинском пройдут первые районные старты 16-17 декабря, а в Томари 23-24 декабря будут соревноваться биатлонисты.

Таким образом, на Сахалине сейчас готовятся в общей сложности более 70-и километров лыжных трасс.