Тихоокеанское
информационное агентство
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11:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Островные лыжники и сноубордисты представили Сахалин на Кубке России

Островные лыжники и сноубордисты представили Сахалин на Кубке России

Сегодня на горнолыжном курорте Абзаково прошло итоговое награждение победителей и призеров этапов Кубка России по горнолыжному спорту.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, на горнолыжных склонах прошли соревнования среди женщин и мужчин в дисциплинах слалом-гигант и слалом.

Островные спортсмены, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду достойно представили Сахалинскую область на данных соревнованиях.

На этапах Кубка России в дисциплине слалом-гигант серебряным призером стал Кирилл Казаков, бронзовым - Артём Кашинцев. В дисциплине слалом дважды бронзу завоевал Владислав Осипов.

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