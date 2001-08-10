Островные лыжники и сноубордисты представили Сахалин на Кубке России

Сегодня на горнолыжном курорте Абзаково прошло итоговое награждение победителей и призеров этапов Кубка России по горнолыжному спорту.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, на горнолыжных склонах прошли соревнования среди женщин и мужчин в дисциплинах слалом-гигант и слалом.

Островные спортсмены, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду достойно представили Сахалинскую область на данных соревнованиях.

На этапах Кубка России в дисциплине слалом-гигант серебряным призером стал Кирилл Казаков, бронзовым - Артём Кашинцев. В дисциплине слалом дважды бронзу завоевал Владислав Осипов.