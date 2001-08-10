В Тымовском состоялся рождественский турнир по волейболу
В Тымовском прошел рождественский турнир по волейболу. Его участниками стали спортсмены из сёл Кировское, Красная Тымь, Ясное и районного центра. Определяли победителя по круговой системе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
- Получилось так, что сразу три команды набрали одинаковое количество очков. Более того, у них даже разница выигранных и проигранных партий была идентичной. Поэтому судейской коллегии пришлось считать разницу забитых и пропущенных мячей, - рассказал главный судья соревнований Николай Бежин.
В итоге первое место заняла сборная команда села Ясное (тренер А.В. Колесников). На второй строчке турнирной таблицы «Союз» из Тымовска (капитан Павел Воробьев), на третьей– сборная команда сёл Кировское и Красная Тымь «Заря» (капитан Сергей Завитаев).
За чертой призеров остались ДЮСШ села Ясное (тренер А.В. Колесников) и ДЮСШ Тымовска (тренер Е.С. Никитина). Лучшим игроком турнира был признан Дмитрий Днепровский (ДЮСШ с. Ясное).
На церемонии награждения воспитанники спорт школы Тымовского получили комплекты игровой формы.
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