Софья Матвеева стала бронзовым призером первенства мира по горнолыжному спорту среди кадетов
В Давосе продолжается первенство мира по горнолыжному спорту среди юниоров. Накануне российские спортсмены впервые сумели пробиться на подиум. Отличилась воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду г. Южно-Сахалинска Софья Матвеева. Это произошло по итогам альпийской комбинации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.
Титул победительницы первенства мира в этой дисциплине достался швейцарской горнолыжнице Алине Даниот. Она по сумме гонок в слаломе и супергиганте опередила Мету Хроват из Словении на 0,56 секунды. На третьем месте – Франциска Грич из Австрии.
Софья Матвеева показала 23-й результат в общем зачете. Однако в возрастной группе «кадетов» не старше 18 лет (2000-2001 г.р.) она заняла третье место и на церемонии награждения ей была вручена заслуженная награда.
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