В День защитника Отечества в Южно-Сахалинске состоится турнир по тяжелой атлетике
Молодые штангисты Южно-Сахалинска проверят свои силы на турнире по тяжелой атлетике, посвященном Дню защитника Отечества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
23 февраля порядка двадцати спортсменов от 10 до 18 лет поборются за награды традиционных соревнований. Тяжелоатлеты выступят в нескольких весовых категориях: от 34 кг до 90+ кг. Все участники являются воспитанниками соответствующего спортивного отделения дворца спорта «Кристалл», и за плечами имеют опыт подготовки от года до четырех лет.
– Это вторые соревнования с начала года для наших спортсменов, –говорит тренер Олег Васильев. – В январе на областном первенстве в Холмске ребята завоевали второе общекомандное место. Теперь им предстоит побороться со своими прошлыми результатами и, возможно, многим из них предстоящий турнир принесет новые рекорды.
На соревнованиях вне зачета планируется выступление взрослых спортсменов, которые продемонстрируют несколько мастерских упражнений со штангой, и, тем самым, подарят молодым участникам дополнительный стимул для совершенствования своих возможностей.
Зрителей приглашают поддержать молодых штангистов. Начало турнира в 11:00 часов в зале тяжелой атлетики, который расположен на цокольном этаже дворца спорта «Кристалл» (ул. Горького, 29).
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