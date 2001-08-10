Сахалинцы представят область на дальневосточном этапе чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

В Южно-Сахалинске состоялись решающие матчи регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». По итогам четырех игр были определены обладатели наград и путевок на дальневосточные состязания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Бронзовым призером турнира девушек стала команда СОШ № 1 Поронайска. На четвертом месте остались баскетболистки из СОШ № 2 Долинска.

А в решающем матче «Сахалиночка-22» (СОШ № 22 Южно-Сахалинска) расправилась с СОШ № 7 Охи (87:55). Обладательницы золотых медалей: Валерия Дегтярева, Анастасия Зайцева, Анна Ворона, Ильмира Габбасова, Анастасия Курицына, Алина Фирсова, Арина Иванищева, Диана Маканова.

«Бронзовый матч» у юношей завершился победой СОШ № 1 Поронайска над СОШ пгт. Южно-Курильска (64:46).

В финальном матче на площадку вышли команды «Синегорье» (СОШ Синегорска) и «Олимп» (СОШ № 2 Невельска).

- В прошлом году мы заняли третье место. Сейчас будем как минимум вторыми. То есть, сделали шаг вперед, - говорит перед матчей игрок «Олимпа» Никита Чеканов. – Но, конечно же, будем стараться победить.

Невельчане, действительно, старались. В дебюте они повели в счете, поставив перед соперником серьезные проблемы.

- Они настроились, и нам было очень тяжело, - признал баскетболист «Синегорья» Владислав Бажанов.

Однако «Синегорье» быстро пришло в себя, словно напомнив, что именно оно в прошлом году стало победителем турнира. Баскетболисты этой команды, «растянув» защиту невельчан, несколько раз забросили трехочковые броски и перехватили инициативу. Первая половина игры завершилась со счетом 35:31 в их пользу.

- Надо собраться, стараться не отпускать их и не давать бросать трехочковые, - делятся планами на вторую половину матча игроки «Олимпа».

Но, как оказалось, легко сказать, да сложно сделать. «Синегорье» наладило прицел и трехочковые стало затягивать в корзину, словно в омут. Электронное табло не всегда поспевало за точными попаданиями. А когда темп игры немного спал, выяснилось, что «Синегорье» добилось уже такого преимущества, ликвидировать которое было невозможно. И в итоге финальная сирена возвестила о его победе - 81:53!

Обладателями путевок на дальневосточный этап чемпионата стали Владислав Бажанов, Алексей Бойко, Максим Бадюк, Александр Гончаров, Герман Карась, Виталий Бажанов, Константин Зорин, Егор Блынский, Артем Ивахненко, Никита Валявин, Леонид Зарембо.

Пока организаторы готовились к церемонии награждения, были проведены конкурсы среди игроков и болельщиков. Лучших отметили специальными призами. А на церемонии закрытия заслуженные медали, дипломы и кубки были вручены победителям областного этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет».