В областном центре прошел турнир по волейболу «Кому за 50»
На минувших выходных в волейбольном центре «Сахалин» состоялся традиционный турнир по волейболу «Кому за 50», посвященный Дню защитника Отечества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
В соревновании приняли участие 6 команд из Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска. Около 40 участников старше 50 лет показали отличную физическую подготовку и бойцовский дух.
Участвующие команды разбили на две группы, победители которых встретились в финале. Лучшим среди команд первой группы стал коллектив «ХМБ», победителем второй - команда «Долинск».
Заключительный матч двух лидирующих коллективов вышла, как и ожидалось, зрелищной и напряженной. Выиграв первую партию у «Долинска», команда «ХМБ» уступила соперникам во второй. В третьей партии представители «Долинска», взяв инициативу в игре, одолели ветеранов спорта из «ХМБ».
В борьбе за третье место между командами «Корсакова» и «Динамо», также с победами в партиях 2-1 «бронза» турнира досталась волейболистам «Динамо».
- Участвую в турнирах «Кому за 50» с момента начала их проведения, - рассказал капитан команды «Долинск» Альберт Розыев. - В первой партии финала сильно нервничали и за счет этого проиграли. После паузы подтянулись и спокойно закончили две партии победой.
На торжественной церемонии награждения заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска Александр Янкин поздравил присутствующих с Днем защитника Отечества и наградил победителей и призеров кубками, грамотами и медалями.
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