Лыжный турнир среди спортивных школ России прошел в Уфе
Главный лыжный турнир среди спортивных школ России прошел в минувшие выходные. Сильнейшие охинские лыжники Эльвира Канаева и Степан Хомик отправились в Уфу защищать честь родной детско-юношеской спортивной школы и показали самые высокие результаты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
Турнир учащихся 2002-2003 годов рождения собрал более ста юношей и девушек. В первый день они бежали классические гонки с раздельного старта.
Как и месяц назад на первенстве России в Ярославской области Эльвира Каваева стала третьей, уступив победительнице из Новосибирской области всего восемь секунд на пяти километрах. Стапан Хомик на первенстве России был шестым на десятикилометровой гонке, а сейчас в Уфе на спартакиаде уже поднялся на пятую строчку протокола.
На следующий день в классическом спринте Эльвира показала восьмое место в квалификации и сумела пробиться в финальный забег, где показала четвертое время. Степан не отобрался в тридцатку сильнейших и не участвовал в забегах.
Зато он сохранил силы и после дня отдыха в коньковой гонке с раздельного старта на пять километров показал третий результат, уступив всего 13 секунд победителю из Оренбургской области. Эльвира Канаева выступила еще лучше, показав второе время на трехкилометровой гонке – она на секунду опередила бронзового призера и проиграла восемь секунд победительнице из Тюменской области.
Оба сахалинских спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
На всероссийской зимней спартакиаде спортивных школ могут принимать участие учащиеся заведений, выигравших региональные отборочные турниры. Детско-юношеская спортивная школа города Охи завоевала это право на турнире в Долинске в феврале.
Зимняя спартакиада проводится уже второй год и включает в себя 15 вид спорта: биатлон, санный спорт, бобслей (скелетон), сноуборд, горнолыжный спорт, спортивное ориентирование, конькобежный спорт и шорт-трек, фигурное катание на коньках, кёрлинг, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки.
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