Областные соревнования по бадминтону «Кубок весны» состоялись в Южно-Сахалинске.

Областные соревнования по бадминтону «Кубок весны» прошли в Южно-Сахалинске. Медали турнира оспорили 40 спортсменов – представителей областного центра, Долинска, Корсакова, сел Соловьёвка и Березняки. Несмотря на то, что все участники школьного возраста, многие из них занимаются бадминтоном не один год и имеют разряды. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

Спортсменам предстояло выявить сильнейших среди женских и мужских пар. Местом баталий был выбран недавно возведённый спортивный комплекс «Юниор».

- Мы первый раз проводим соревнования в стенах нового спорткомплекса. Здесь очень комфортно, тепло, светло и просторно, - резюмировал президент сахалинской федерации бадминтона Юрий Комышев. – С каждым годом уровень мастерства участников заметно растёт. Интересно наблюдать за игрой - спортсмены борются за победу, переживают, стараются. Они большие молодцы.

По традиции, перед началом турнира бадминтонистам, достигшим определённых результатов, присуждают разряды. «Кубок весны-2018» не стал исключением. На торжественной церемонии открытия юным звёздочкам Диане Злобиной и Элите Мунгаловой из Корсакова, а также Вячеславу Осокину из Соловьёвки присвоили третий юношеский разряд.

По словам наставника Ульяны и Элиты - Александра Астафьева, девочки шли к этому четыре года - регулярно тренировались и участвовали во всевозможных турнирах, постепенно складывая в свою копилку всё новые и новые победы. Бадминтоном занимаются в родной школе во внеурочное время.

- Привлечь детей к данному виду спорта не сложно, тяжелее произвести отбор. Школьники влюбляются в него, но всё зависит от того, насколько ребёнок заинтересован развиваться дальше. Ребята пробуют себя, кто-то остаётся, кто-то нет. Этот спорт сложный, взрывной и энергозатратный, - отметил тренер. – Само направление очень полезно. Бадминтон помогает детям улучшить зрение, развивать оперативное мышление и многие другие качества.

Для Данила Штонды этот вид спорта стал по настоящему родным. Парню посоветовали заняться бадминтоном, чтобы улучшить зрение и координацию.

- Для бадминтониста важна скорость, ловкость и, конечно же, ударная сила. Волан летит очень быстро, за ним нужно бегать по всему полю, не упуская из виду, чтобы успеть отбить. Важно ударить ракеткой так, чтобы соперник не смог догнать волан и отразить атаку. За считанные секунды нужно просчитать целую стратегию, - считает Данил.

Юноша признался, что мечтает отправиться на дальневосточные соревнования и заслужить звание кандидата в мастера спорта.

Участников соревнований разделили на шесть групп, в каждой партии борьба шла до 15 очков. По итогам игр в мужском парном разряде до 13 лет победили Артём Корень и Игорь Ипатов (Корсаков), второе место завоевал дуэт Альберта Пак и Антона Лобинского (Корсаков), а почётное третье – Иван Чернышенко и Леонид Извольский из села Соловьёвка.

Среди девушек этого же возраста равных не было Софье Добровлянской и Анне Кузнецовой из областного центра. Победу им уступила пара из Корсакова и Южно-Сахалинска – Алина Ким и Анна И.

- Это мои первые соревнования. Даже не ожидала, что мы сможем выиграть целых две партии, причём со счётом 2:0. Соперницы играли очень хорошо, наносили такие удары, которые тяжело было отбить, но мы справились и победили, - поделилась Аня Кузнецова.

Бронзовая медаль досталась Софье Дегтярёвой и Веронике Арушанян (Южно-Сахалинск).

Среди юношей до 17 лет победителями стали южносахалинцы Ярослав Комлев и Данил Павлов. На второй строчке расположилась пара из Южно-Сахалинска и Соловьёвки - Андрей Черковский и Денис Зубко, а на третьей – Евгений Лобанов и Вячеслав Осокин (Соловьёвка).

Среди представительниц прекрасного пола до 17 лет золото взяли Анастасия Ким и Елизавета Камоза (Южно-Сахалинск), серебро - Екатерина Незнамова и Софья Ананина (Корсаков), а бронзу – Диана Злобина и Элита Мунгалова (Корсаков).

За волю к победе Иван Чернышенко и Софья Дегтярева были награждены ракетками.