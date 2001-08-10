В островной столице состоится волейбольный турнир

С 23 по 25 марта в Южно-Сахалинске пройдет традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти Николая Ельченинова. Главные весенние состязания островного региона в этом году состоятся уже в 23-й раз. Игры сильнейших волейболистов области можно будет увидеть в спортивном зале СахГУ (ул. Пограничная, 68) и в ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В мужском турнире заявлены 12 команд. На предварительном этапе они разделены на три подгруппы. По итогам игр в подгруппах будут сформированы финальные «пульки».

Подгруппа «А»: СахГУ, ВЦ «Сахалин», СахГУ-2, «Форсаж».

Подгруппа «Б»: «Элвари-Сахалин», «Максимум», «Арсенал», «Динамо».

Подгруппа «В»: Корсаков, ЮСПК, «Шторм», «Анива».

Женские команды сыграют по круговой системе. На победу будут претендовать Корсаков, СахГУ, ВЦ «Сахалин», «Вектор» и «Молния».

Игры женских команд будут проходить в спортивном зале СахГУ. Сегодня они начнутся в 14:00, в субботу и в воскресенье – в 10:00.

За баталиями мужских коллективов можно будет понаблюдать в ВЦ «Сахалин». В субботу в 12:00 здесь пройдет парад открытия соревнований.

Николай Ельчанинов – коренной сахалинец. Он родился в 1972 году в Охе в семье заслуженных учителей Сахалинской области. Отец, Константин Александрович, преподавал информатику и математику. Мать, Людмила Иосифовна, - физику. Это, конечно же, сказалось, на выборе профессии самим Николаем, когда в 1990 году он поступил в Южно-Сахалинский государственный педагогический институт на физико-математический факультет.

Еще в школе Николай начал заниматься спортом. Перед окончанием школы он уже был кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам. Не раз выступал на областных и региональных турнирах. Во время учебы в институте спорту он уделял уже меньше времени, но, несмотря на это, всегда защищал честь факультета на соревнованиях по лыжам, волейболу, футболу, баскетболу.

Можно сказать, что волейбол стал его второй спортивной любовью. Он был одним из тех, что стоял у истоков создания команды СахГУ. Любители волейбола областной столицы наверняка помнят Николая Ельченинова, визитной карточкой которого был красивый зависающий прыжок и хлесткий удар левой рукой.