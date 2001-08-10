Победители областных соревнований по тхэквондо отправятся на соревнования ДФО

В Южно-Сахалинске на татами вышли больше 80 начинающих и опытных тхэквондистов. Новичкам предстояло продемонстрировать владение техникой, а профессионалам сразиться в бою. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Алиса Ким приехала из Чехова. Ей всего пять лет и это ее первые соревнования. Девочка настроена по-боевому и уже примет первый поединок.

- Я не боюсь, мне нравится заниматься. Тренер мне помогает, говорит, как правильно нужно бить, - поделилась юная спортсменка.

Ее тренер отмечает, что Алиса полностью готова, несмотря на то, что она тренируется всего 4 месяца. Секция по тхэквондо в Чехове открылась всего полгода назад, но спортсмены уже показывают результаты. Сегодня село представляют 15 человек.

- Мы планируем развивать этот вид спорта в нашем селе. У нас тренируется 30 спортсменов. Планируем продолжить набор. Дети заняты- дома спокойней, - поделился тренер Вячеслав Ким.

Всего в соревнованиях приняло участие более 80 человек из Корсакова, Томари, Холмска, Южно-Сахалинска. Соревнования являются отборочными на ДФО, которое пройдет в Хабаровске. После, у спортсменов есть шанс поехать на Россию.

Результаты соревнований распределились следующим образом:

У мальчиков в возрастной категории 6-7 лет до 20 кг первое место у занял Денис Ким. Второе место у Дениса Полютова, а третье у Александра Зен.

У мальчиков 7-8 лет в весовой категории до 23 кг победил Данил Мезенцев, Всеволод Ковалев был вторым и третье место досталось Кириллу Михальцову.

У мальчишек 8-9 до 26 кг лет победу одержал Макар Стародубцев, вторым был Ярослав Койнов, Илья Воротников стал третьим.

В возрастной категории 8-9 лет, но уже до 29 кг первым был Архип Давыдкин, вторым Денис Гусев, а третьим оказался Тимур Марьясов.

В весовой категории до 32 кг победу одержал Тимофей Дудко. Вторым на пьедестал почета поднялся Сергей Воронов.

У мальчишек 9-11 лет в весовой категории свыше 40 кг первым стал Матвей Бородин. Второе место досталось Данилу Баранову, а третье Кириллу Севастьянову.

В возрастной категории 10-11 лет до 28 кг Артем Дудин одержал победу, вторым был Семен Яковлев, почетное третье место у Евгения Морозова.

Павлов Никита одержал победу в весовой категории до 32 кг. Максим Гончаров оказался вторым, а Владислав Горошко третьим.

Роберт Но занял главный пьедестал почета в весовой категории до 40 кг. Зинатулин Максим был вторым, а Родион Комаров третьим соответственно.

В весовой категории до 36 кг Кирилл Аншаков одержал победу над соперниками. Ему уступил Максим Сафиуллин. Третьим стал Владислав Федотов.

У юношей 12-13 лет в весовой категории до 36 кг победу одержал Кирилл Колодяжный. Второе место занял Никита Павлов, а третье – Роман Пяк.

В весовой категории до 40 кг первым был Артем Полютов. Второе место у Романа Аникеева. Третье место забрал Ренат Молов.

В весовой категории до 44 кг Александр Мезенцев одержал победу. Второе место занял Вадим Адрианов. Третье место у Никиты Шевчука.

В весовой категории до 48 кг места распределились следующим образом: 1. Леон Макаров 2. Егор Шмырин 3. Артем Пономаренко.

В категории свыше 65 кг Молодкин Дмитрий был первым, а вторым Владимир Пахомов.

Игорь Четырко выступал в категории 14-17 лет до 45 кг и занял первое место. Второе место у Руслана Сухинина. Третье место у Бориса Стяжкина.

В юниорах, в весовой категории до 50 кг первое место у Владимира Четырко, второе у Руслана Максимова, третье место у Владислава Резепина.

В категории до 56 кг первым был Антон Степакин, Александр Дю занял второе место, третье место у Максима Тян.

В категории до 62 кг первое место занял Родион Побыванец, Артем Тен стал вторым, Константин Паленок третьим.

В категории свыше 68 кг победу одержал Евгений Комаров. Второе место у Семена Бондаренко, третье место завоевал Антон Никонец.

У девочек 6-7 лет до 20 кг первое место у Владиславы Бутаковой, Елизавета Ким вторая.

В весовой категории до 29 кг первое место Анастасии Коньковой. Илона Шапокайте заняла вторую строчку таблицы соревнований, третье место у Василины Артеменко.

Анастасия Меленкес заняла первое место в категории до 37 кг. Второе место у Софии Гориной. Анастасия Левина была третьей.

Варвара Самородина выступала в категории до 29 кг и заняла первое место. Второй стала Ангелина Фомина.

В категории до 37 кг первое место заняла Алина Фатеева. Второе место у Алисы Тулиновой.

В возрастной категории 10-11 лет до 29 кг первое место у Вероники Ли, второе место заняла Яна Хван.

В категории 12-13 лет свыше 40 кг победила Мия Рашова, а Вероника Данилова стала второй.

У юниорок 14-17 лет до 52 кг первое место заняла Ксения Минналимова, а Жанна Крикунова второе.

У мальчиков в дисциплине «Туль» первое место занял Даниил Мезенцев, второе – Андрей Тулинов, третье – Константин Поляков.

У мальчиков и девочек первое место занял Семен Яковлев, второе место занял Иван Носов, Вероника Ли была третьей.

В группе у мальчиков и девочек 8-6 лет первое место занял Родион Комаров, второе место у Мии Рашовой, а третье у Максима Сафиуллина.