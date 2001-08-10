Островные волейболистки заняли первое место на дальневосточном турнире в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре прошло открытое первенство города по волейболу среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. Участниками состязаний были команды из Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), являющиеся лидерами волейбола на Дальнем Востоке в этой возрастной группе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В турнире девушек на победу претендовали шесть команд. На предварительном этапе их разделили на две подгруппы.

Подгруппа «А»: «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), «Русич» (Владивосток), ВК «Благовещенск».

Подгруппа «Б»: ВК «Мирный», ВЦ «Сахалин» (Южно-Сахалинск), СДЮСШОР (Комсомольск-на-Амуре).

Сахалинскую область представляла команда под руководством тренера Марины Борисовны Захаровой. В первом матче она нанесли поражение «СДЮСШОР» (3:0), затем переиграла волейболисток из Мирного.

- В полуфинале нашим соперником была команда «СДЮСШОР», которая на стадии четвертьфинала одолела Благовещенск. В этой игре мы победили в трех партиях. Из другого полуфинала в финал пробился «Русич». Решающий матч с ним завершился нашей победой со счетом 3:0, - рассказала тренер команды-победительницы Марина Захарова.

Наград за первое место были удостоены София Алексеева, Софья Бухановская, Анастасия Жарова, Вероника Жулидова, Елена Захарова, Арина Мелаева, Александра Пономарева, Анна Слатова, Анастасия Солодухина, Анна Черницова.

В аналогичном турнире юношей играли семь команд. В подгруппе «А» путевки в полуфинал оспаривали волейболисты из Амурской области, Находки и «СДЮСШОР-1» (Комсомольск-на-Амуре). А в подгруппе «Б» выступали «СДЮСШОР» (Хабаровск), ВК «Лесозаводск», ВЦ «Сахалин» и «Вектор» (Уссурийск).

В первом матче островные волейболисты (тренер Алексей Владимирович Волков) проиграли ВК «Лесозаводск» (0:3), а затем одолели «Вектор».

В дальнейшем они играли с переменным успехом и заняли итоговое пятое место. В составе команды ВЦ «Сахалин» выступали Даниил Жуков, Василий Захаров, Данила Гариков, Артем Курбатов, Антон Седов, Даниил Симак, Георгий Черкаскин, Юрий Экес.