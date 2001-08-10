Сахалинцы оспорили медали IV этапа Кубка и первенства Сахалинской области по горнолыжному спорту
IV этап Кубка и первенства области по горным лыжам состоялся в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В первый день горнолыжники состязались в гигантском слаломе на Западном склоне СТК «Горный воздух». Сейчас им предстояло помериться силами в слаломе на Армейке.
На старт вышло 42 сильнейших спортсмена из Александровска-Сахалинского, Томари, Южно-Сахалинска и села Горнозаводска Невельского района. По результатам всех гонок тройку призёров возглавили южносахалинцы.
Так, в борьбе за Кубок среди девушек трассу смогла осилить только Софья Матвеева. По итогу двух попыток её время составило 1:48.24 минуты. Остальные участницы сошли с дистанции. Среди мужчин золото завоевал Владислав Осипов (1:44.97), серебро Кирилл Казаков (1:46.83), а бронзу – Назар Чернов (1:46.90).
В первенстве равных не было Павлу Шаповаленко (1:50.40). Победу ему уступил Александр Запорожский (1:56.62). Третье место занял Никита Шумов (2:05.67). Среди представительниц прекрасного пола первой стала Виктория Фуглева (1:58.24). Серебро взяла Лина Литвинова (2:01.42), а бронза досталась Эллине Дьяченко (2:03.77).
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