Команды ВЦ «Сахалин» стали победителями первенства области по волейболу

Тринадцать команд оспаривали награды первенства Сахалинской области по волейболу. Сильнейших определили среди команд девочек и мальчиков 2006-2007 г.р. На площадку ВЦ «Сахалин» вышли юные волейболисты из островной столицы, Анивы, Корсакова, Охи и Углегорска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Для многих из вас - это первые официальные соревнования. Я желаю вам показать все, чему вы научились на тренировках! – приветствовал участников заместитель председателя РОО «Сахалинская федерация волейбола» Сергей Кирсанов.

Как показал ход турнира, несмотря на юный возраст, дети уже успели многому научиться. А нехватку мастерства они компенсировали неуемным желанием победить, старанием и эмоциями.

В турнире мальчиков шесть участников играли по круговой системе. После первых же игр стало понятно, что топ-фаворитом турнира является команда ВЦ «Сахалин» под руководством тренера Андрея Барановского.

Выигрывая матч за матчем, она в итоге и стала победителем первенства островного региона. Обладатели золотых медалей: Константин Агафонов, Эльдар Бунак, Сергей Деев, Никита Ермолов, Егор Жданов, Роман Зуев, Егор Ильичев, Ярослав Матвеенко, Кирилл Меренков, Андрей Сергеев, Павел Сидоренко, Максим Чернецкий.

- Серебряный призер турнира – еще одна команда ВЦ «Сахалин» (тренер Елена Тен). На третьем месте – волейболисты из Корсакова, - рассказала педагог-организатор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Екатерина Баскова.

Без наград пока остались две команды ВЦ «Сахалин» (тренеры первой – Екатерина Чуйкина и Вероника Перелыгина; второй – Алексей Волков) и сборная Анивы.

Участницы первенства девочек (семь команд) сначала сыграли в подгруппах, определив четверку команд, которая в дальнейшем и разыграла между собой медали.

В итоге все призовые места заняли волейболистки из ВЦ «Сахалин». Золотые награды завоевала команда под руководством тренера Андрея Барановского (Вероника Дмитриева, Камила Килина, Ариана Комова, Полина Конохова, Виктория Королева, Марина Корчемная, Ульяна Нечаева, Софья Пожидаева, Варвара Сидорова, Милана Стеренчук, Наима Темирбаева, Арина Щепанская).

Серебряных призеров тренирует Марина Захарова, а бронзовые медалисты готовились к первенству под руководством тренеров Елены Тен и Светланы Поповой.

На последующих местах: