Участие в первом индор триатлоне приняли 37 сахалинцев
Организаторы сахалинских триатлонов предложили спортсменам испытать свои силы в зале. Свежий взгляд на летний вид спорта заинтересовал жителей Сахалина, и около сорока участников вышли на дорожки городского бассейна и тренажеры спортивного центра GSport в прошедшие выходные. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Лучшим пловцом оказался Евгений Валиев, велосипедистом – Михаил Пыжов, а бегуном – Денис Кабанен, но в триатлоне выигрывает самый универсальный спортсмен.
Был выбран универсальный формат соревнований 10/30/20, когда спортсмены плывут 10 минут, едут на велосипеде полчаса и бегут по дорожке 20 минут. Через специальные коэффициенты пройденные расстояния складываются и выигрывает тот, кто преодолел больше всего условных километров.
Старт спортсменов был разнесен на 4 волны, каждая из которых стартовала через 45 минут друг за другом и включала в себя десять спортсменов. Многие придерживались тактики «от обороны», первую половину велосипеда и бега, выбирая крейсерский комфортный темп и на второй части понемногу добавляли нагрузку, чтобы выйти на свой максимум и не перебрать.
Участники были разбиты на возрастные группы. У мужчин 18-29 лет в упорной борьбе выиграл Александр Яблочников (43,2 уловных километра) у Михаила Пыжова (41,27 «км») – Михаил на велосипеде отыграл практически весь проигрыш в плавании, очень мощно начал бег на скорости 17,5 км/ч, но через три минуты вынужден был очень сильно сбросить темп. Третьим стал Александр Москвичев (35,24 «км»).
- У меня есть опыт участия в триатлоне на олимпийской дистанции, но работа в зале вызывает совсем другие ощущения. Здесь не видно, как далеко ты отстал от своего соперника или на сколько его опережаешь, видно только сухие цифры, – поделился опытом победитель сахалинского триатлона Александр Яблочников. – Я пробовал сложить все дистанции на сайкле и плавании с учетом коэффициентов, когда бежал на дорожке. Но на пульсе вышел 170 ударов высшая математика не клеилась, приходилось просто включать скорость побольше и работать на износ! Вот с таким по-настоящему сложным испытанием все столкнулись в субботу. Новые ощущения, новые эмоции. И это классно. Именно за это я и выбираю спорт!
У мужчин 30-39 лет лучший бег позволил Денису Кабанену компенсировать весь проигрыш в воде и на велосипеде – результат 43,24 «километра». Алексей Боженко занял второе место (42,81 «км»), а третий – Павел Калинин (42,39 «км»). Четвертым стал Евгений Валиев (42,21 «км»), показавший феноменальное плавание, но не идеальный бег и велосипед.
Большинство триатлонистов были готовы к плаванию, поскольку всю зиму поддерживали хорошую форму в бассейне, участвуя в серии заплывов SKIMiR Sakhalin Marathon – 2400. С велосипедом оказалось немного сложнее, поскольку зимой его тяжело тренировать. Бег же стал решающим фактором в триатлоне – легкие спортсмены на дорожке могли наверстать упущенное на станке.
У мужчин 40-49 лет буквально сотни метров разделили победителя Романа Майдонова (36,3 «км») от серебряного призера Александра Исаева (35,93 «км»). Они бежали примерно в одни ноги, но между ними была огромная разница в первых двух дисциплинах – Роман хорошо плывет, а Александр является заядлым велосипедистом. Игорь Битюцкий показал третий результат - 34,44 «км» с более ровным выступлением на всех дистанциях.
У мужчин старше 50 лет не было равных Сергею Гребенюку – 37,26 «км». А за оставшиеся места на подиуме развернулась плотная борьба: Альберт Артеев (34,65 «км») стал вторым и Алексей Жданов (33,94 «км») – третьим. Алексей Малашич (33,63 «км») и Андрей Хапочкин (33,45 «км») остановились в шаге от призов.
Женщины были разделены на две возрастные группы – до 34 лет и старше. В младшей категории не было равных Ульяне Добровольской (36,74 «км»), которая за зиму на заплывах хорошо подтянула плавание. Наталья Яблочникова (34,95 «км») дышала в спину сопернице, но велосипед стал самым слабым звеном опытной лыжницы. Бронзовый призер индор триатлона Ульяна Макарова (33,7 «км») показала хорошее плавание, но была недостаточно хорошо готова к велотренажеру.
- Потрясающий формат соревнований, о котором раньше на Сахалине можно было мечтать, - поделилась учитель второй гимназии Южно-Сахалинска Ульяна Макарова. - Мне, как человеку, собирающемуся в первый раз принять участие в триатлоне, эти соревнования стали отличной возможностью испытать свои силы. Теперь с нетерпением жду 8 июля, когда пройдет спринт в Аниве, и третий сахалинский триатлон в августе. Продолжаю тренироваться во всех трех направлениях.
Главным сюрпризом нового триатлонного сезона на Сахалине стала Светлана Власенко. Она не оставила никому шансов в старшей возрастной группе, а её результат 40,8 «км» стал седьмым среди мужчин. Наталья Львова (36,11 «км») также показала хорошую готовность и второй результат дня. Елена Бурикова (33,18 «км») благодаря лучшему плаванию среди девушек заняла третье место.
Победители и призеры выиграли сертификаты в магазин SKIMiR и на посещения спортивного комплекса GSport. Следующим подготовительным этапом к летним триатлонам станет велосипедная гонка на 10 километров с раздельного старта от села Огоньки 13 мая. Все соревнования проходят при поддержке школы летних видов спорта и министерства спорта Сахалинской области.
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