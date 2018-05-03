«Варяг» и «Ракета» из Южно-Сахалинска стали победителями детского турнира по волейболу

14 команд приняли участие в детском волейбольном турнире, посвященном Дню весны и труда. Они представляли островную столицу, Аниву, Корсаков и Холмск. Баталии юных волейболистов прошли в ВЦ «Сахалин». Об этом ТИА сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

- Я желаю вам показать все, чему вы научились на тренировках! - приветствовал юных спортсменов директор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Сергей Кирсанов на церемонии открытия.

На площадку вышли волейболисты 2006-2007 г.р. Соревнований у них пока было немного. Поэтому в отсутствие игрового опыта на первый план вышли эмоции. И все же мальчишкам и девчонкам уже удаются эффектные подачи, красивые розыгрыши мяча и сильные удары. Все это смогли увидеть зрители и родители спортсменов в течение двух игровых дней.

- Турнир прошел в два этапа. Сначала девочки и мальчики провели матчи в подгруппах, а затем были состоялись стыковые игры. Победители подгрупп сыграли за первое место, а те, что финишировали за ними, разыграли между собой бронзовые награды, - рассказала педагог-организатор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Екатерина Баскова.

Как у мальчиков, так и у девочек, в турнир заявились по семь команд. Волею жребия, подгруппы выглядели следующим образом:

Мальчики:

«А»: Корсаков, ВЦ «Сахалин», «Спарта», «Варяг» (все - Южно-Сахалинск).

«Б»: Анива, «Торнадо», «Факел» (обе – Южно-Сахалинск).

Девочки:

«А»: «Сахалин», «Виктория», «Аврора» (все – Южно-Сахалинск), Холмск.

«Б»: «Ракета», «Ласточка» (обе – Южно-Сахалинск), Корсаков.

В итоге первое место у мальчиков оспаривали «Варяг» и «Торнадо». Матч стал настоящим украшением турнира, держа зрителей в напряжении все пять партий. «Варяг» начал за здравие, выиграв первый сет (25:10). «Торнадо» с ответом не задержалось и ответило победой во второй партии точно с таким же счетом. В третьем сете «Варяг» был удачливее в концовке (25:23). «Торнадо» собралось и победило в четвертой партии (25:21).

Судьба матча решалась на тай-брейке, где чуть увереннее и хладнокровнее были волейболисты «Варяга». Они взяли верх – 16:14 и добавили в свой пока еще скромный музей наград очередной трофей. Его обладателями стали Сергей Деев, Егор Жданов, Ярослав Матвеенко, Кирилл Меренков, Андрей Сергеев, Павел Сидоренко, Максим Чернецкий и тренер Андрей Барановский.

Тройка призеров:

«Варяг». «Торнадо». «Факел».

У девочек в решающем матче на площадку вышли «Ракета» и «Аврора». На недавнем первенстве области в финале победила «Аврора». На этот раз «Ракете» удался реванш. Волейболистки «Авроры» упорно сопротивлялись, но все-таки игроки «Ракеты» хоть и немного, но превосходили их в главных волейбольных компонентах – приеме, подаче и атаке. Итог – 3:0 (25:15, 25:18, 25:16).

Победители турнира игроки «Ракеты»: Юлия Балашова, Анастасия и Екатерина Ежиковы, Арина Забеганова, Виктория Огнева, София Портных, Юлия Райская, Дарья Туркина, Варвара Холоднякова, Полина Хохлова, София Шорина, Ульяна Яковлева, тренер Марина Захарова. Второе место в активе «Авроры». Тройку призером замкнул «Сахалин».

Добавим, что лучшими игроками турнира были признаны Григорий Лазарев и София Шорина.