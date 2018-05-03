Сахалинские волейболистки выиграли открытое первенство Комсомольска-на-Амуре
Два волейбольных турнира, имеющих статус открытых, прошли в Комсомольске-на-Амуре. Участницами этих состязаний стали воспитанницы ГБУ СО «ВЦ «Сахалин». Об этом ТИА сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Девочки 2006-2007 г.р. выступили в открытом первенстве Комсомольска-на-Амуре. Их соперницами были «Юность», «Смена» и «Космос» (все - Комсомольск-на-Амуре), «Спартак» (п. Заветы Ильича), «Спартак» (Советская Гавань), «Политехник» (Хабаровск).
Островная команда блестяще проявила себя и, выиграв все матчи, уверенно заняла первое место.
Одновременно состоялся и открытый турнир на призы СК «Смена» (девочки 2004-2005 г.р.). В нем приняли участие те же команды, что и в первенстве города, за исключением «Космоса». Волейболистки ВЦ «Сахалин» в этих состязаниях заняли третье место.
В итоге с наградами (кубки, медали, грамоты) из «города юности» вернулись домой Анастасия и Екатерина Ежиковы, Арина Забеганова, Маргарита Нецветова, Виктория Огнева, Диана Помещикова, Юлия Райская, Дарья Туркина, Полина Хохлова, Диана Чуприна, Ульяна Яковлева, а также их тренер Марина Захарова.
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