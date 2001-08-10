Сахалинцы завершила финал «Белой ладьи» победой над шахматистами из Пермского края

В Дагомысе завершился финал 49-х открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных учреждений. Первое место заняла индийская команда из Ченная. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Учащиеся школы Velammal Vidyacaya демонстрировали свой высокий класс, выигрывая матч за матчем. В итоге они набрали 33,5 очка из 36 возможных.

- Первая доска команды Гукеш является чемпионом Азии до 12 лет. Очень талантливый мальчик! Он может стать самым молодым гроссмейстером в мире, у него уже есть один балл. Рави Ракшитта, играющая на третьей доске, – чемпионка мира до 12 лет, очень трудолюбивая девочка, а родители у нее – международные мастера. Шри Савитха – призер первенства Азии и чемпионка Индии в своем возрасте. А вторая доска – обаяшка Леон Луке Мендонка – пока только становится на путь успеха, очень любит заниматься шахматами, - рассказал о победителях координатор индийской команды Велеван.

Лучший результат среди российских команд второй год подряд показала команда МБОУ лицей № 180 «Полифорум» из Екатеринбурга. В активе серебряных призеров турнира 25,5 очков.

- У нас очень сильная команда. В апреле Лея Гарифуллина стала чемпионкой России среди девочек до 15 лет, а Артем Пингин занял второе место в своей возрастной категории. У Романа Кузьмина и Айваза Ядигарова тоже довольно высокий уровень, - говорит тренер команды гроссмейстер Андрей Шариязданов.

Обратите внимание, что тренером школьной команды является гроссмейстер. И это не единственный случай. В турнире принимало участие довольно много победителей и призеров детских и юношеских первенств страны, с которыми занимаются именитые шахматисты.

Как на их уровне выглядели представители островного региона? Можно сказать, что неплохо. Имея стартовый 59-й рейтинг среди 100 команд, сахалинцы (команда лицея № 2 Южно-Сахалинска) заняли 63-е место с 17-ю очками.

В заключительном туре островные шахматисты нанесли поражение сверстникам из Пермского края со счетом 2,5 на 1,5 очка. Черными фигурами партии выиграли Георгий Егоров (первая доска) и Олег Тен (третья). Эвелина Ким на четвертой доске сыграла вничью (белыми), а Борис Син на второй доске проиграл (он также имел белые фигуры).

Индивидуальные показатели островитян:

Георгий Егоров – 6,5 очков из 9.

Борис Син – 3,5 очка из 9.

Олег Тен – 2,5 очка из 9.

Эвелина Ким – 4,5 очка из 9.

Отметим, что по сравнению с 2017 годом, лицеисты сделали большой шаг вперед. Год назад они заняли 87 место среди 97 участников. В активе островитян было 14,5 очков из 36 возможных. А сейчас – 63-е место и 17 очков.