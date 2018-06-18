Необычный шахматный турнир пройдет в Южно-Сахалинске
30 июня в Сахалинском областном художественном музее пройдет необычный шахматный турнир. Впервые в истории островного спорта победителей определят в парных шахматах, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Парные шахматы отличаются от классических тем, что в них играют не один на один, а двое на двое. Ходы игроки одной команды делают по очереди. Контроль времени: 5 минут на партию + 10 секунд за сделанный ход. Начало турнира в 12:00.
Парные шахматы (причем, в форме микста: мужчина + женщина) довольно популярны в России. После одного из подобных турниров, в репортаже на сайте РШФ было сформулировано довольно интересное предложение: «Наблюдая за игрой шахматистов, невольно подумал, что хорошо бы парам, вступающим в брак, предоставлять возможность поиграть в парные шахматы. Здесь постигаешь характер своего партнера, стараешься понять его замысел и, в случае ошибок, учишься прощать и делать выводы».
В Сахалинской федерации шахмат отметили, что на этот раз команды могут как смешанными, так и полностью мужскими или женскими. Главное – делать ходы по очереди.
Интересно? Тогда записывайтесь в число участников праздника шахматных дуэтов! Зарегистрироваться на турнир можно заранее в администрации ГШК «Каисса» (ул. Чехова, 4).
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