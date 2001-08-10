Пенсионеры в Южно-Сахалинске приняли участие в шахматном турнире
В минувшие выходные в шахматном клубе «Каисса» в Южно-Сахалинске состоялся завершающий этап спартакиады среди пенсионеров города Южно-Сахалинска. Около 20 любителей интеллектуальной игры сошлись в сражении черно-белыми фигурами за звание сильнейшего спортсмена в возрасте старше 55 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Победителем среди женщин стала Тамара Брагина, на втором месте оказалась Татьяна Антогина, замкнула тройку лидеров Светлана Дударева.
Среди мужчин лучшим стал Виктор Филин. На второй ступени пьедестала почета оказался Владимир Якимов, третьим стал Анатолий Зайцев.
В программу спартакиады также входили соревнования по настольному теннису, пулевой стрельбе, дартс, плаванию и легкоатлетический кросс.
Как отметил представитель спортивной команды пенсионеров Южно-Сахалинска Владимир Забелин, южно-сахалинские пенсионеры регулярно проходят тренировки на базе муниципальных и областных спортивных учреждений. Виктор Юртаев и Любовь Предеина за два года с практически нулевого результата, по меркам спортивных результатов, достигли уровня стрельбы по 2 взрослому разряду. Но самое главное, что многие возрастные участники улучшили свое здоровье, стали меньше болеть и отказались от некоторых медикаментов, которые раньше принимали на постоянной основе.
В конце августа также запланирована областная спартакиада среди пенсионеров, победители которой отправятся представлять Сахалин на всероссийских соревнованиях в Новосибирске в октябре этого года.
В 2017 году на 4-й всероссийской спартакиаде пенсионеров в Пензе сахалинские пенсионеры заняли 16-е место в общем зачете. Серебряную медаль привезла Любовь Предеина, она заняла второе место в стрельбе.
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