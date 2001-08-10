Холмчане вновь стали обладателями золотого кубка летнего фестиваля ГТО

Торжественная церемония награждения победителей и призёров регионального этапа Всероссийского летнего фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошла в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В течение нескольких дней школьные команды из восьми районов области соревновались в беге на короткой и длинной дистанциях, метании мяча, отжимании от пола и о гимнастическую скамью, плавании, поднимании туловища из положения лёжа, подтягивании на высокой перекладине, прыжках в длину с места, стрельбе из электронного оружия, а также проверяли себя на гибкость. В заключительный день фестиваля юношам и девушкам предстояло проплыть 50 метров свободным стилем, с чем они справились на ура.

Поздравить участников с победой прибыл посол ГТО в Сахалинской области Игорь Антипов.

- Дорогие ребята, вы прекрасно справляетесь с поставленными задачами - идёте на золотой знак с превышением. Это говорит о том, что вы действительно хорошо готовитесь у себя на местах. Искренне надеюсь, что все участники фестиваля и дальше продолжат свой спортивный путь. Будут всегда бодры, сильны и здоровы, - отметил Антипов.

По итогу состязаний сильнейшей в многоборье среди девочек 11-12 лет стала Виктория Гранкина из Александровск-Сахалинского, второе место заняла Анастасия Милованова, а третье - Софья Черемисина. Обе участницы из Южно-Сахалинска.

Среди мальчиков этой же возрастной ступени победу одержал Егор Тюрин из Корсакова, серебро взял Данил Зинченко из Александровск-Сахалинского, а бронзу – Иван Федяков из Тымовского.

Среди представительниц прекрасной половины (13-15 лет) равных не было холмчанке Екатерине Вайгачёвой. Серебряную награду вручили южносахалинке Маргарите Серегиной, а третью позицию заняла Полина Копысова из Холмска. Среди юношей того же возраста медаль высшей пробы завоевал Анатолий Высоцкий из Южно-Сахалинска, второе место занял его земляк Константин Чэ, а третье - Денис Голенко из Александровск-Сахалинского.

В общекомандном зачёте почётное третье место завоевала команда из Корсакова, а второе – спортсмены из Александровск-Сахалинского. Абсолютными победителями стали холмчане. Главный кубок летнего фестиваля команда выигрывает уже второй год подряд.

- Мы рассчитывали на общекомандную победу. На муниципальный этап соревнований заявилось около сотни желающих. Было из кого выбрать, отобрали самых сильных. Конечно, на областном этапе фестиваля нам не удалось раскрыть весь свой потенциал и показать максимальные результаты. Думаю, что здесь свою роль сыграло волнение. Тем не менее, результаты вывели нас на первое место, и мы добились, чего хотели. Но всё же нам есть куда стремиться, - прокомментировал руководитель центра тестирования Холмского района Максим Шейко.