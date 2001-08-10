Победителей областного первенства по летнему биатлону выявили в Томари

В Томари завершились учебно-тренировочные сборы сахалинских биатлонистов в рамках подготовки к I зимним Международным спортивным играм «Дети Азии». Итогом упорных тренировок стало областное первенство по летнему биатлону. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В скорости и меткости померились силами около 30 спортсменов. В дисциплине кросс-спринт (3 км) победу среди юношей 2004-2005 годов рождения завоевал Ярослав Гришин, показав результат 16.51 минут. Вторым стал Максим Горин (17.22), а почётное третье место занял Даниил Демышев, его время составило 17.53 минуты.

Среди сильной половины 2002-2003 года рождения в кросс-спринте на 4 км равных не было Роману Бойчевскому (22.39). Серебряным призёром стал Дмитрий Мусатов, отстав от фаворита всего на пару секунд (22.41). Бронза досталась Максиму Игнатенко (23:54).

В противостоянии между девушками 2004-2005 г.р. победила Олеся Тренихина, преодолев 2,4 км за 13.41 минут. На второй строчке Дарья Зинатуллина (14.33), а на третьей Анастасия Кулешова (14:35). Среди участниц постарше (2002-2003) лучшей в забеге на 3 км стала Виктория Филиппова с результатом 19.25 минут. Серебряную награду завоевала Екатерина Забелина (19.53), а бронзовую – Софья Тузинская (20:16).

В августе островные спортсмены примут участие в первенстве Сибири и Дальнего Востока, которое пройдёт в Новосибирске, а позже их ждут всероссийские соревнования по биатлону на призы олимпийского чемпиона Виктора Маматова.