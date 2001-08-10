Сахалинские дзюдоисты обмениваются опытом с японскими спортсменами
Сахалин посетила детская команда дзюдоистов из города Хакодатэ острова Хоккайдо. Главная цель приезда – это спортивный обмен по дзюдо с региональной федерацией дзюдо и самбо. Для гостей также подготовлена обширная культурная программа, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Несмотря на то, что в самом разгаре летние каникулы, и многие сахалинские спортсмены выехали на материк, федерации все же удалось сформировать достойную команду. Так, на базе сахалинской школы самбо и дзюдо в течение нескольких дней будут проходить дружеские встречи, семинары и мастер-классы.
Японская команда состоит из 10 спортсменов в возрасте 15-17 лет, среди них три девочки. Руководителем делегации является вице-президент федерации дзюдо Хакодатэ и обладатель 4-го дана по дзюдо «Кодокан» Ая Наохиса. К сожалению, в этот раз не смог приехать глава федерации дзюдо Хакодатэ Мурота Харуясу – человек, стоящий у истоков спортивных контактов по дзюдо между Сахалином и Хоккайдо. Впервые он начал посещать наш остров более 20 лет назад.
Завтра совместные тренировки пройдут с 14:30 до 17:00, а 1 августа – с 9:45 до 11:30.
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