Областные соревнования по гольфу прошли на Сахалине

Соревнования Сахалинской области по гольфу прошли на в Анивском районе. Медали турнира оспорили 24 спортсмена, среди них представители не только островного региона, но и Приморья. Также в игре аристократов приняли участие иностранные гольфисты, проживающие на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Традиционно местом проведения соревнований стала площадка в селе Мицулевка Анивского района. Участники демонстрировали мастерство владения клюшкой в формате stroke play, где игрок фиксирует число ударов, затраченных на прохождение каждой лунки, суммируя их в конце раунда. Победитель определяется по наименьшему количеству ударов.

Призовые места среди юношей 6-14 лет определись после переигровки, так как трое участников сделали одинаковое количество ударов. В итоге победу одержал Арсений Швецов из Владивостока. Серебро досталось анивчанину Сергею Красносвободцеву, а бронза – Валерию Дьячкову из Приморья. Сильнейшим среди ребят 14-17 лет стал Егор Попов из Анивского района. Второе место занял Владислав Туренко из Владивостока, а третье – Павел Аникеенко из Южно-Сахалинска. В противостоянии между представительницами прекрасной половины 6-17 лет равных не было Алине Богатской из Владивостока. Южносахалинка Нелли Ким стала второй.

Среди мужчин медаль высшей пробы взял Стив Монсон. Серебро завоевал приморец Вячеслав Пак, а замкнул тройку лидеров Фред Дуглас. Среди женщин победительницей стала Екатерина Протасова, второе место заняла Анастасия Москалева из Южно-Сахалинска.

- Соревнования прошли на хорошем уровне. Сегодня гольф набирает популярность в Сахалинской области. Радует, что в играх участвуют дети и взрослые, а также гольфисты из других регионов, - резюмировал исполнительный директор федерации гольфа на Сахалине Роман Миронов.

Он добавил, что набор детей в секцию идёт круглый год. По вопросам зачисления обращаться по телефону 89621545539.