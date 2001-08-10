В Южно-Сахалинске выявили сильнейших на турнире по тайскому боксу

В течении двух дней в спортивном зале института филологии, истории и востоковедения СахГУ (Победы, д.68) проходил открытый турнир города Южно-Сахалинска по тайскому боксу памяти Анатолия Анохина. Побороться за за призы и кубки одного из самых жестких видов восточных единоборств на ринг вышли около 80 спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Охи и других районов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Спортсмены, представляющие различные спортивные клубы показали отличное ведения боя в полном контакте. Не обошлось в эти соревновательные дни и без зрелищных нокаутов, ведь по правилам «муай-тая» в бою разрешены удары ногами, руками, локтями и коленями.

Лучшими в своих категориях стали Кирилл Маштаков («Северный воин», Оха), Анатолий Белокрылов («Северный воин», Оха), Егор Камышный («Северный воин», Оха), Денис Шошин («Северный воин», Оха),Кирилл Автаев («Северный воин», Оха), Дмитрий Ерошенков («Северный воин», Оха), Мирослав Барановский («Скала», Южно-Сахалинск), Максим Иванов («Северный воин», Оха), Дмитрий Филиппов («Федерация савата», Южно-Сахалинск), Эрол Талайбеков («Ахмат», Южно-Сахалинск), Игорь Литвинов («Федерация кикбоксинга и тайского бокса», Южно-Сахалинск), Олег Чо «Федерация кикбоксинга и тайского бокса», Южно-Сахалинск), Тимофей Микшенко «Федерация кикбоксинга и тайского бокса», Южно-Сахалинск), Игорь Суразаков («Патриот», Южно-Сахалинск), Владимир Вечкутов («Скала», Южно-Сахалинск), Александр Суриков («Скала», Южно-Сахалинск), Руфатжон Жуманов («Скала», Южно-Сахалинск), Шамиль Шамсутдинов («Федерация савата», Южно-Сахалинск), Евгений Сун («Скала», Южно-Сахалинск), Алексей Фролов («Скала», Южно-Сахалинск), Виктор Дзебин («Патриот», Южно-Сахалинск).

- Это уже второй турнир, посвященный памяти ветерана спорта Анатолия Анохина, - рассказал президент областной федерации тайского бокса Эдуард Мухамедшин. - Мы планируем сделать этот турнир традиционным и ежегодно принимать спортсменов со всего региона и Дальнего Востока.

Анатолий Анохин внёс значительный вклад в развитие сахалинского спорта. Он добился успехов в боксе, был чемпионом по лыжным гонкам, лёгкой атлетике и другим дисциплинам. Своим примером он вдохновлял молодёжь вести здоровый образ жизни. Будучи тренером, Анатолий Григорьевич воспитал не одно поколение спортсменов.