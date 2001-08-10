В Южно-Сахалинске прошел чемпионат по настольному теннису

В спортивном зале детской спортивной школе по греко-римской борьбе (Горького, 7) прошел чемпионат города Южно-Сахалинска по настольному теннису. Сразиться за теннисным столом в личной, парной и смешанной дисциплине вышли более 40 спортсменов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации областного центра.

В упорной борьбе лучшим среди мужчин стал прошлогодний чемпион соревнований Василий Пак. На втором месте оказался Владимир Богачев. Алексей Геращенко стал третьим.

Среди женщин золотая медаль досталась, также постоянной победительнице, проводимого чемпионата - Татьяне Ткач. «Серебро» завоевала Вероника Косвинцева. «Бронза» у Арины Макаровой.

В парных разрядах среди женщин победу одержали Татьяна Ткач и Екатерина Косвинцева. Среди мужчин лучшими стали Василий Пак и Николай Косолапов.

В смешанных парах «золото» чемпионата досталось Олегу Корниенко и Арине Макаровой, «серебро» у Алексей Геращенко и Екатерины Косвинцевой, «бронза» у Романа Баранова и Татьяны Ткач.

- По итогам соревнований сформирована сборная города Южно-Сахалинска, которая представит областной центр на Чемпионате Сахалинской области по настольному теннису, который пройдет в Южно-Сахалинске с 25 по 28 ноября, - рассказала главный судья соревнований Людмила Бондарь.