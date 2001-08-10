Сахалинские волейболистки выиграли турнир в Уссурийске
В Уссурийске прошел открытый турнир по волейболу на призы ВК «Вектор» среди девушек 2005 г.р. и младше. В числе его участниц были воспитанницы ВЦ «Сахалин» (2006-2007 г.р.), выступавшие двумя составами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
На групповом этапе команды были разделены на две подгруппы. ВЦ «Сахалин» занял в подгруппе «А» первое место, опередив «Юность» из Черниговки, «Локомотив» из Уссурийска и «Чемпиона-2» из Владивостока.
В подгруппе «Б» ВЦ «Сахалин-2» финишировал третьим позади «Уссури» (Уссурийск) и ВК «Кавалерово», но впереди «Чемпиона» (Владивосток) и ВК «Хороль».
По итогам группового этапа ВЦ «Сахалин» завоевал право сыграть в «Финале четырех». Здесь его соперниками были «Юность» (Черниговка), «Уссури» из Уссурийска и «Кристалл» из Кавалерово. Причем, команды вышли в решающую стадию с учетом игры между собой на предварительном этапе.
В «Финале четырех» ВЦ «Сахалин» нанес поражение «Кристаллу» (2:1) и «Уссури» (2:0). Это позволило островным волейболистам занять первое место со 100-процентным результатом.
В составе команд ВЦ «Сахалин» в Уссурийске выступали Татьяна Вострухина, Екатерина Ежикова, Анастасия Ежикова, Арина Забеганова, Виктория Огнева, Милана Стеренчук, Варвара Холоднякова, Полина Хохлова, София Шорина, Арина Щепанская, Софья Яковлева, Ульяна Яковлева, София Портных (тренер Марина Захарова).
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