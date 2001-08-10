«Элвари-Сахалин» одержал шестую победу подряд в чемпионате России

4 ноября в повторном матче четвертого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» (зона «Запад») «Элвари-Сахалин» принимал «Динамо-ЦОП» из Краснодара. Как и накануне, хозяева площадки выиграли в трех партиях, затратив на это час игрового времени. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Матч начался с рывка «Элвари-Сахалин». Два очка подряд набрал Димитрий Мостов. Александр Сиюткин исполнил эйс, а Михаил Кокошин атаковал первым темпом. При счете 7:1 в пользу хозяев площадки, соперник был вынужден взять тайм-аут. Это помогло гостям немного сократить разницу в счете, но Димитрий Мостов был безупречен в атаке, раз за разом увеличивая счет на табло.

Не менее эффективно действовали и другие волейболисты. Олег Величко «перевисел» в воздухе соперника, после чего ему не составило труда добить мяч до пола. Михаил Кокошин записал в свой актив эйс, а завершил партию Роман Видченко, атаковавший первым темпом – 25:13.

Первая половина второй партии была, пожалуй, лучшей в матче для «Динамо-ЦОП». Подопечные главного тренера Алексея Ежова (к слову, он – мастер спорта международного класса, выступал за МИИТ, Спартак, МГТУ (все – Москва), «Зенит» из Казани, «Газпром-Юрга» из Сургута, «Факел» из Нового Уренгоя, «Локомотив» из Новосибирска и «Динамо» из Краснодара) слаженно действовали на приеме, а атаки старались завершать из второй зоны, где распрыгался диагональный Кирилл Шувалов, ставший одним из самых результативных игроков своей команды.

Долгое время «Элвари-Сахалин» никак не мог уйти в отрыв (8:5, 9:6, 11:8, 12:9). Затем два очка подряд набрал Роман Видченко, хорошо атаковали Димитрий Мостов, Олег Величко, Андрей Мельников и разница в счете стала расти, как снежный ком.

При счете 22:11 на площадку вышел Виталий Загний, на подаче которого «Элвари» набрал три очка подряд. Сначала Виталию удалось подать «навылет», потом соперник ошибся в атаке. А точку в сете установил Роман Видченко, заблокировав удар соперника – 25:11.

В третьей партии на подаче Михаила Кокошина счет быстро вырос до 8:2. Соперники попытались сократить отставание, но два эйса подряд в исполнении Роман Видченко охладили их пыл.

В концовке матча вместо Александра Сиюткина атаками «Элвари» стал дирижировать Никита Ивашечкин. При его непосредственном участии хозяева площадки вплотную приблизились к заветному числу 25, а достигли они его после атаки Виталия Загний из четвертой зоны – 25:14 (3:0 по партиям).

Для «Элвари-Сахалин» это уже шестая победа подряд. Он наряду с ВК «Владимир», который также не проиграл ни одного матча, возглавляет турнирную таблицу. В пятом туре островным волейболистам предстоят гостевые игры против «Владимира».