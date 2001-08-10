Сахалинец завоевал

Воспитанник СШОР восточных видов единоборств Сахалинской области Артем Воротынов стал серебряным призёром всероссийских соревнований по каратэ «Кубок ТЭС» в Евпатории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В турнире принимали участие более 500 спортсменов из 15 регионов России, а так же Казахстана и Донецкой народной республики.

Сборную команду Сахалинской области представляли 12 каратистов. Артем Воротынов завоевал серебряную медаль в дисциплине ката, выступая в возрастной категории 8-9 лет.

- Для Артема это были первые крупные соревнования, и он показал себя достойно. Все поединки были напряженные, но мы справились с поставленной задачей – попасть в финал, - рассказала тренер спортсмена Ольга Геннадьевна Рудых.

Сахалинцы Екатерина Жеребцова, Никита Тюрин и Александр Щербатов вошли в десятку лучших каратистов турнира.