Сахалинец завоевал "серебро" всероссийских соревнований по каратэ в Крыму
Воспитанник СШОР восточных видов единоборств Сахалинской области Артем Воротынов стал серебряным призёром всероссийских соревнований по каратэ «Кубок ТЭС» в Евпатории. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
В турнире принимали участие более 500 спортсменов из 15 регионов России, а так же Казахстана и Донецкой народной республики.
Сборную команду Сахалинской области представляли 12 каратистов. Артем Воротынов завоевал серебряную медаль в дисциплине ката, выступая в возрастной категории 8-9 лет.
- Для Артема это были первые крупные соревнования, и он показал себя достойно. Все поединки были напряженные, но мы справились с поставленной задачей – попасть в финал, - рассказала тренер спортсмена Ольга Геннадьевна Рудых.
Сахалинцы Екатерина Жеребцова, Никита Тюрин и Александр Щербатов вошли в десятку лучших каратистов турнира.
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