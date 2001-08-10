В мужском чемпионате области по волейболу принимают участие девять команд
В Южно-Сахалинске начался мужской чемпионат Сахалинской области по волейболу. Его участниками стали девять команд. Игры проходят в ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Сначала команды сыграют в двух подгруппах по круговой системе. Согласно жеребьевке, в подгруппе «А» выступают «Авангард» (Поронайск), ВЦ «Сахалин», ЮСПК и «Шторм» (все – Южно-Сахалинск).
В подгруппу «Б» включены СахГУ и «Динамо» (обе – Южно-Сахалинск), а также сборные Анивы, Корсакова и Охи.
Турнир начался с матчей между Анивой и Охой, а также ЮСПК и «Штормом».
Расписание остальных игр на 15 ноября:
16:00. ВЦ «Сахалин» - «Шторм».
19:00. «Авангард» - ЮСПК.
19:00. Анива – СахГУ.
20:30. Корсаков – Оха.
Завтра, 16 ноября игры начнутся в 11:00 (Анива – «Динамо», «Авангард» - ВЦ «Сахалин», СахГУ – Корсаков). В 13:00 пройдет торжественная церемония открытия соревнований.
В субботу вечером состоятся два полуфинала, а воскресенье отдано на откуп стыковым матчам за седьмое (начало в 10:00), пятое (11:30), третье (13:00) и первое место (14:30).
Кроме того, 16 ноября в ВЦ «Сахалин» состоится заседание РОО «Сахалинская федерация волейбола» (начало в 18:30). Приглашаются все желающие, неравнодушные к развитию сахалинского волейбола! По замыслу организаторов, будут рассмотрены два вопроса. Первый - итоги работы федерации в 2018 году, второй – планы на следующий год.
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