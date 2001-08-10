В мужском чемпионате области по волейболу принимают участие девять команд

В Южно-Сахалинске начался мужской чемпионат Сахалинской области по волейболу. Его участниками стали девять команд. Игры проходят в ВЦ «Сахалин» (ул. Горького, 7/3). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Сначала команды сыграют в двух подгруппах по круговой системе. Согласно жеребьевке, в подгруппе «А» выступают «Авангард» (Поронайск), ВЦ «Сахалин», ЮСПК и «Шторм» (все – Южно-Сахалинск).

В подгруппу «Б» включены СахГУ и «Динамо» (обе – Южно-Сахалинск), а также сборные Анивы, Корсакова и Охи.

Турнир начался с матчей между Анивой и Охой, а также ЮСПК и «Штормом».

Расписание остальных игр на 15 ноября:

16:00. ВЦ «Сахалин» - «Шторм».

19:00. «Авангард» - ЮСПК.

19:00. Анива – СахГУ.

20:30. Корсаков – Оха.

Завтра, 16 ноября игры начнутся в 11:00 (Анива – «Динамо», «Авангард» - ВЦ «Сахалин», СахГУ – Корсаков). В 13:00 пройдет торжественная церемония открытия соревнований.

В субботу вечером состоятся два полуфинала, а воскресенье отдано на откуп стыковым матчам за седьмое (начало в 10:00), пятое (11:30), третье (13:00) и первое место (14:30).

Кроме того, 16 ноября в ВЦ «Сахалин» состоится заседание РОО «Сахалинская федерация волейбола» (начало в 18:30). Приглашаются все желающие, неравнодушные к развитию сахалинского волейбола! По замыслу организаторов, будут рассмотрены два вопроса. Первый - итоги работы федерации в 2018 году, второй – планы на следующий год.